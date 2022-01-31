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1 ŞUBAT 2022 SALI - YIL: 52

Zamlar ne zaman duracak?

31 Ocak 2022, Pazartesi 13:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya’da esnafı ziyaret etti.

Bir boya dükkânında esnafla bir araya gelen Babacan, esnafın “Biraz önce 150 liraya 9 litrelik mazot aldım. Daha önce 20 litre alıyordum. Yakında 5 litreye düşecek. Ne zaman duracak?” sorusunu şu sözlerle cevapladı: “Durmaz. Döviz kurunun kontrolünü elden kaçırdılar. Tüketici fiyatı artacak. Artan maliyetler vatandaşa daha tam yansımadı. Herkes stokunu önce bir eski fiyata satıyor. Ne yapsın? Borcu var. Ama yeni fiyata aldığı anda yükseltmek zorunda kalıyor. Fiyat şokunun vatandaşa yansıması 3-4 ay daha sürecek.” Yüksek elektrik faturasından şikâyet eden esnafın sabah erken saatlerde ışık yaktıklarını söylemesi üzerine Babacan, “Damadın mirası… Tasarruf edeceğiz diye saati değiştirdi. Bu sefer millet sabahtan ışık yakmaya başladı” dedi.

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