Zamları eleştirdi, disiplinlik oldu

MHP yönetimi, katıldığı bir televizyon programında zamları eleştiren Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy’u, “parti politikalarına aykırı açıklamalar yaptığı” gerekçesiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ersoy’un disipline sevkiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Basına yapmış olduğu parti politikalarımıza aykırı açıklamalarından dolayı, parti tüzüğümüzün disipline dair hükümlerini uygulamak üzere tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Mustafa Baki Ersoy, Kayseri’de katıldığı bir televizyon programında, hayat pahalılığından yakınarak, zamların milletin belini büktüğünü ve görmezden gelinemeyeceğini ifade etmişti.