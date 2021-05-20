Zammın yeni adı güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın köprü ve otoyol geçiş ücretlerine hangi kriterlere göre zam yapıldığı sorusuna cevap verdi.

Sözcü gazetesinin haberine göre Karaismailoğlu, “Geçiş ücretleri döviz kuru üzerinden yapılan hesaplamalar ile Türk lirası olarak uygulanmaktadır. Bu durum, geçiş ücretlerine uygulanan bir zam olmayıp sözleşmenin gereği olarak yapılan güncellemelerdir” ifadesini kullandı. Başarır ise, Karaismailoğlu’nun verdiği cevaba ilişkin yaptığı açıklamada “Bakan vatandaşlara müşteri gözüyle bakıyor. 7 soruluk önergemize vermiş olduğu iki satırlık cevapta, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinde bir zam yapılmadığını, döviz kuru üzerinden hesaplanıp, Türk lirası olarak uygulandığını belirtmiş” dedi.

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