Zavallılık, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail saldırıları konusunda eleştirdiği için kendisine ‘zavallı’ diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir.” dedi.

Akşener şu ifadeleri kullandı: “Sayın @RTErdogan , Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir. Zavallılık, İsrail’e esip gürleyip, Çin’e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır.”

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