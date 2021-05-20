Zavallılık, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İsrail saldırıları konusunda eleştirdiği için kendisine ‘zavallı’ diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir.” dedi.
Akşener şu ifadeleri kullandı: “Sayın @RTErdogan , Zavallılık, gideceğim diye atıp tutup, 8 yıldır Gazze’ye gidememektir. Zavallılık, İsrail’e esip gürleyip, Çin’e karşı boyun bükmektir. Zavallılık, siyonist madalyasını boynunda gururla taşımaktır. Gerçek zavallılık, gerekeni yapamayıp sürekli boş konuşmaktır.”