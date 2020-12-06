Zihniyet değişmedikçe reform havada kalır

Yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı ve Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlama çalışmalarını sürdüren hükümete siyasî muhalefetten “Her şeyden önce zihniyet değişikliğine gidin” çağrısı geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, reform çalışmaları kapsamında TBMM İnsan Haklarını İnceleme ve Adalet komisyonlarıyla bir araya gelerek, vekillerin öneri ve taleplerini dinledi. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üye Sezgin Tanrıkulu, hükümetin insan hakları alanında adım atması için “simgesel bir vizyon” ortaya koyması gerektiğini düşünüyor. Bu düşüncesini Adalet Bakanı Gül’le de paylaştığını söyleyen Tanrıkulu, DW Türkçe’ye “Türkiye’de hak ihlâlleri, insan hakları konusunda zihniyet değişikliğine gidilmediği sürece reform söylemleri havada kalacak. Bu yüzden hükümeti samimiyeti bulmuyoruz” diyor.

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