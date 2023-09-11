GELECEK PARTİSİ LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU, “ ÇİFTÇİLERİ İNİM İNİM İNLETEN VE TOPRAKTAN KOPARAN ALIM FİYATLARINA KARŞI ZİRAAT ODALARI NİYE SESSİZ?” DİYE SORDU.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından “Bu iktidar çiftçiye düşman, rantiyeye dost” başlığıyla video yayınladı. İktidara tepki gösteren Davutoğlu, “İktidarın bu 100 gününde verilen hiçbir söz tutulmadı. Çiftçinin hali perişan. Mazot, girdi fiyatlarındaki artışlar derken bir de iktidar tarafından ihanete maruz kaldı. Buğday ve arpa geçen seneki fiyatlardan satılıyor. Kritere uygun değil denilerek birçok çiftçinin buğdayı alınmıyor. Çiftçi tüccara ucuza satmak zorunda kalıyor. Bu aşamayı geçseler de çiftçinin ödemesi hemen yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Korku İklimine teslim olmayacağız

Karar’ın haberine göre Davutoğlu’nun açıklamaları şöyle: “Çiftçinin sattığı buğdayın ödemesini alması 2 ayı buluyor. Bunların dostları bankalardan kredi alıp üretime değil, arsaya, arabaya, araziye yatıracak. Çiftçi ise alın teriyle ektiği ürünün karşılığını alamayacak. Rantiye sınıfı dışında herkes kemer sıkacak. Çiftçileri inim inim inleten ve topraktan koparan alım fiyatlarına karşı ziraat odaları niye sessiz? Çıkar iklimi herkesi esir almış. İktidar sahiplerinin bize olan kinleri de buradan geliyor. İktidar son seçim neticesinden aldığı cesaretle ne kadar zorbalaşırsa zorbalaşsın, korku iklimi ne kadar yaygınlaşırsa yaygınlaşsın biz korku iklimine teslim olmayacağız.”

Haber Merkezi