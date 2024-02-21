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21 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Allah musibetlere nasıl müsaade ediyor?

Prof. Dr. İlyas Üzüm
21 Şubat 2024, Çarşamba
Deprem, sel, yangın, savaş, hastalık gibi musibetlere Allah’ın rahmeti nasıl müsaade ediyor?

Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinde bu ve benzeri sorular için ikna edici birçok cevap bulunmaktadır. Burada özetin özeti olarak şu noktalara işaret edilebilir:

1. Âlemde asıl olan “hayır” yani olumluluk ve güzelliktir. Şerler, kötülükler ya da musibetler genellikle sınırlıdır, geçicidir. Mesela her yağmur sonrasında sel meydana gelmediği gibi—istisnalar hariç—hastalıklar da herkeste ömür boyu devam ediyor değildir. 

2. Karanlık, aydınlığın anlaşılmasına vesile olduğu gibi, şerler yahut kötülükler de hayrın, yani güzelliklerin anlaşılmasına vesile olur. Kasırgalar havanın sükunetinin, hastalıklar sağlığın değerinin anlaşılmasını sağlar. Zira “her şey zıddıyla bilinir.”

3. Deprem, tsunami, salgın, engelli olarak doğmak gibi insan iradesinin çok söz konusu olmadığı musibetler—geniş planda—hayatı sorgulamak; Yaratıcının kudret, irade ve hikmetini fark etmek gibi güzelliklere yol açar. Ama aynı zamanda bu musibetlere maruz kalarak acı çekenler veya hayatını kaybedenler ahirette özel İlahî mükâfatlara ulaşırlar. Nitekim Peygamber (asm) göçük altında kalmak, selde boğulmak, bulaşıcı hastalıktan ölmek gibi musibetler sonucu hayatını kaybedenlerin şehit olduğunu, dolayısıyla ahirette özel mükâfatlara ulaşacaklarını ifade etmiştir (Buharî, “Cihâd”, 30). 

4. Çıkar ilişkilerine bağlı olarak ortaya çıkan savaşlar, dikkatsizlik veya yanlış beslenme sonucu dûçar kalınan hastalıklar veya trafik kurallarına riayetsizlik neticesinde maruz kalınan kazalar gibi, doğrudan insanların hatasından kaynaklanan musibetlerin sorumlusu insandır. Dolayısıyla bu insanların kaderi suçlamaya hakkı yoktur. Şu kadar var ki kendi hatalarından kaynaklanmasına rağmen bu tür musibetlere istiğfarla ve sabırla mukabele edenlerin hatalarının bağışlanması umulur.

5. Gerek insan iradesinin söz konusu olmadığı musibetler gerekse insan hatasının eseri olan musibetler, aynı zamanda birer;

a) İlahî ihtar, yani uyarıdır,

b) İlahî irşattır,

c) günahlara keffârettir.

Dolayısıyla musibetler görünüşü itibariyle “çirkin” gibi olsa da işaret edilen bu ve benzeri sonuçları bakımından “hayır”dır, olumludur, güzeldir. Nitekim pratikte—istisnalar bulunmakla beraber—musibetlere maruz kalan insanlar diğerlerine oranla kulluk bilinci bakımından daha ileridedirler. 

6. İnsanın dünyadaki görevi mahiyetinde bulunan özellikleri geliştirerek Yaratıcısını tanımak, O’na yönelmek ve ebedî saadete hazırlanmaktır. Bu açıdan bakıldığında dünya bir “eğitim yeridir.’’ İnsanın karşılaştığı her olay, sıkıntı, musibet ve hastalık da onun Yaratıcısını tanımasına, bünyesindeki özelliklerin gerçekleşmesine yol açan eğitim araçlarıdır. Nitekim Yaratıcı, Kur’an’da “İnsanı biraz açlık, biraz korku; mal, can ve ürünlerden yana eksiltme ile imtihan ettiğini” ifade etmektedir (Bakara 2/155).

7. Soruda işaret edildiği üzere Allah “rahmet sahibidir.’’ İnsanlardaki acıma hissi, annelerdeki merhamet duygusu, bütün varlıkların ihtiyaçlarının karşılanması Yaratıcının “rahim” olduğunu ispatlamaktadır. Sonsuz rahmet sahibi olan Yaratıcı, işte kısmen değinmeye çalıştığımız hikmetler ve gerekçeler dolayısıyla çeşitli musibet ve sıkıntılara müsaade etmekte, bu vesile ile kendisini tanıyan ve kendisine; iman, sabır, rıza ve tevekkül ile yönelenleri ebedî rahmetine mazhar kılacağını bildirmektedir. Diğer bir ifade ile Allah’ın rahmetinin musibetlere müsaade etmesi bu gibi hikmetlere dayanmaktadır. 

Not: Bu konularla ilgili olarak bk. Lem’alar (İkinci Lem’a, İkinci-Beşinci Nükte; On Üçüncü Lem’a, Yedinci İşaret; Şualar, İkinci Şua’nın Üçüncü Makamı)

 

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