İran’da başörtüsü zorunluluğu ve gelişen protestoların düşündürdükleri

Hanımlar için tesettür İlahî bir vecibe olup her dinî vecibe gibi kişinin iradesine ve hürriyetine bağlıdır. Devletin veya siyasi otoritenin bunu kanunî zorunluluk olarak dikta etmesi insan fıtratına, İslam’ın ruhuna aykırıdır.

GÖRÜŞ: Prof. Dr. İlyas Üzüm

ilyasuzum@hotmail.com

Tarih boyunca çeşitli din, inanç ve kültürlerde gerek genel olarak erkek ve kadınların gerekse özel olarak bayanların örtünmelerine ilişkin farklı anlayış ve uygulamalar söz konusu olmuştur. Doğanların kız ya da erkek olmasının Yaratıcı Kudret’in iradesi olduğunu belirten İslam (Şura 42/49), aynı İradenin erkek ve kadına yüklediği görevlere uygun biyolojik ve psikolojik donanım verdiğine işaret etmiş, özellikle bayanların bu donanımlarına uygun ‘tesettür’ içinde bulunmalarını öğütlemiştir. Bir ayette şöyle buyrulmuştur: Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar…” (Nur 24/31). Diğer bir ayette de “Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur...” (Ahzab 33/59) buyrulmuştur. Bu apaçık ayetler ve bunların somut açıklaması olarak hadislerdeki beyanlar istikametinde İslam’da hanımların dış elbiselerini (cilbâb) giymeleri ve baş örtüsü (hımâr) takmaları şer’î bir vücûb (gereklilik) olarak ortaya konulmuştur.

MANEVİ ESARETTEN KURTARIYOR

Arap Yarım Adasından Uzak Doğuya, Orta Asya’dan Balkanlara kadar İslam’ın yayıldığı bölgelerde Müslüman hanımlar kendi kültür ve gelenekleriyle bağlantılı olarak; mesela bazı yerlerde çarşaf, bazı yerlerde ‘çadûr’, bazı yerlerde şalvar ve atkı, bazı yerlerde pardesü ve baş örtüsü adıyla İslam’ın bu hükmüne uymaya çalışmışlardır. İslam alimleri de bunun “hakîm” ve “rahim” olan Yaratıcının hükmü olması dolayısıyla içinde çok hikmet ve rahmet unsurları barındırdığını kaydetmiştir. Söz gelimi Bediüzzaman Kur’an’ın bu hükmünün fıtrî yani kadının yaratılış özelliklerine uygun olduğunu dört ana hikmet çerçevesinde işlemiş ve: “…Demek medeniyetin ref-i tesettürü hilâf-ı fıtrattır. Kur’an’ın tesettürü emri fıtrî olmakla beraber, o maden-i şefkat ve kıymettar birer refika-i ebediye olabilen kadınları, tesettür ile sukuttan, zilletten ve manevi esaretten kurtarıyor” (Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a, İstanbul 2020, s. 213) demiştir.

Devlet zorunlu kılabilir mi?

Adına ister genel olarak tesettür ister aralarında nüans olmakla beraber bunu ifade etmek üzere hicâb yahut nikâb veya -Türkiye’de sıkça kullanılan ifade ile kısaca- baş örtüsü denilsin, sonuç olarak İslam’da hanımların böyle bir vecibe ile mükellef oldukları hemen herkes tarafından bilinmektedir. Bilinmeyen yahut az bilinen ya da üzerinde kimi tartışmalar bulunan husus, böyle bir mükellefiyetin devlet otoritesi tarafından “zorunlu” kılınıp kılınmayacağıdır. Her ne kadar Kur’an’da bu konuda açık bir hüküm bulunmasa da, bazı alimler ve çevreler (fıkhî kuruluşlar) toplum ahlakını koruma açısından siyasi otoritenin böyle bir mecburiyet koyabileceğini söylemişlerdir. Buna karşılık bazı alimler ve çevreler ise bunun bir ibadet, dinî bir yükümlülük olduğunu, dinî yükümlülüklerin kişinin irade ve tercihine bağlı olduğunu gerekçe göstererek ne ailenin ne devlet iradesinin -eğitim amaçlı tavsiye ve özendirmeleri dışında- hiçbir zorunluluk koyamayacağını dile getirmişlerdir. Pratik olarak ilk görüş Suudi Arabistan, Afganistan ve İran’da (Endonezya’da Aceh eyaleti gibi başka bazı bölgeler de var) tatbikat sahasına konulmuş, halkının çoğu Müslüman olan diğer ülkelerde her hangi bir yasal zorunluluğa gidilmemiştir. Öte yandan bazı demokratik ülkelerde, demokrasinin temel bileşenlerinden birisi “hürriyet/özgürlük” olduğu halde Müslüman hanımların baş örtüsü kanunî düzenlemelerle yasaklanmıştır. Mesela Fransa alt meclisi 13 Temmuz 2010’da tesettürü yasaklayan bir yasa tasarısını ezici çoğunlukla onaylamıştır. Ekim 2017’de Avusturya’da, 2018’de Danimarka’da yüzü tamamen kapatan örtü yasak kapsamına alınmıştır. Ancak şu ilaveyi hemen yapmak gerekir ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Birinci Daire, Belçika’da başörtüsü nedeniyle duruşma salonundan çıkarılan Hagar Lachiri’nin davasını karara bağlamış ve bunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce, inanç ve din özgürlüğünü düzenleyen 9. Maddesine aykırı olduğuna hükmetmiştir (Eylül 2018). Bugün itibariyle başörtüsü mevziî istisnalar dışında Avrupa’da serbest bırakılmış durumdadır.

İRAN’daki son protestolar

Çeşitli dönemlerde gerek baş örtüsünü yasal olarak zorunlu kılan ülkelerdeki uygulamalar gerekse baş örtüsü yasağı getirilen mevziî uygulamalar dünyanın daima dikkatini çekmiş, yoğun tartışmalar yaşanmıştır. Bugünlerde İran’da bu konudaki ihmali dolayısıyla göz altına alınan sonra da vefat eden bir hanım (Mahsa Amani) dolayısıyla konu tekrar dünyanın gündemine oturmuştur. Bu vesile ile İran’da meydana gelen protestolarda ciddi can kayıpları olmuş, birtakım devlet kurumları tahrip edilmiş, yüzlerce insan göz altına alınmış, ayrıca dünyanın birçok başka ülkesinde aynı olayla ilgili olarak gösteriler düzenlenmiştir.

PEHLEVİ VE HUMEYNİ DÖNEMİ

Ansiklopedik bilgi veren kaynaklardan anlaşıldığına göre, devrim öncesi İran’da, mesela Rıza Şah döneminde 8 Ocak 1936’da tesettürü yasaklayan bir kararname yayınlanmış, bu süreçte kadınlar şiddete maruz kalmış, çarşafları yahut çadûrları yırtılmış, hanımlar aleyhine büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Halefi olan Muhammed Rıza Pehlevi yönetime geldiğinde yasaklar gevşetilmiş, baş örtüsü suç olmaktan çıkarılmıştır. Ancak 1979’da Humeyni’nin liderliğinde gerçekleşen devrimden sonra bu defa tam aksi istikamette karar alınmıştır. Humeyni “kadınların şer’î kıyafet kurallarına uymaları gerektiğini” söylediğinde bazı yerlerde protestolarla karşılık verilmiş, hükümet olayların büyümemesi için bunun tavsiye kararı olduğunu açıklamak zorunda kalmıştır. Ancak 1980’den sonra baş örtüsü devlet dairelerinde ve kamu kurumlarında zorunlu hale getirilmiştir. Çıkarılan yasalarla (ceza kanunun 638. maddesi) baş örtüsü takmayan kadınların on günden iki aya kadar hapis cezasına ve belli miktarda para cezasına çarptırılacağı ifade olunmuştur. Ancak muhtelif zamanlarda sık sık protestolar yapılmış, bunların bir kısmı ilginç olaylarla sonuçlanmıştır (örnek olarak bk. Şeyma M. Tandoğan, “İran’da Kadın Hareketleri: Beyaz Çarşamba Örneği”, İran Araştırmaları Dergisi, 2021, cilt: 5, sy. 2, s. 205-234). Bir çalışmada mesela, 1993 yılında baş örtüsü ihlali dolayısıyla 11.300 kadın göz altına alınmıştır (Leyla Kahraman, “İran’lı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (2014) XVII, sy. 2, s. 84).

İran’da ve İran dışında geniş kitlelere mal olan bu olayın siyasi, sosyal, mezhebî hatta uluslar arası dinamiklerine dair paylaşılan görüşler ve yapılan analizler ne olursa olsun, üzerinde durulması gereken ana konu baş örtüsünün devlet eliyle zorunlu kılınıp kılınamayacağı hususudur. Özetle ifade etmek gerekirse Kur’an’da çok kimsenin bildiği bir ayet-i kerime var: “Dinde zorlama yoktur. Rüşt (hak) batıldan ayrılmıştır…” (Bakara 2/256). Ayetin metni bazılarının ileri sürdüğü gibi “imanla yani kişinin İslam dairesine girmesiyle alakalıdır; İslam dairesine girdikten sonra amelî konularda zorlama olabilir” şeklindeki yoruma elverişli değildir. Dahası Arapça gramer açısından buradaki “lâ” cinsini nefyeden yani genel bir olumsuzluk ifade eden “lâ” olup cümleye “hiçbir” anlamı katar. Söz konusu ayet bu incelik düşünülerek meallendirildiğinde, “Dinde hiçbir zorlama yok” gibi çok vurgulu bir anlamı çıkar. Diğer taraftan iman mükellefiyet alanı olduğu gibi amel de mükellefiyet alanı olup her iki alan “ihtiyarî”dir yani kişinin benimsemesine ve isteyerek yapmasına bağlıdır. Zorlandığı için iman ettiğini söyleyen kimsenin imanı iman olmadığı gibi zorlandığı için amel işleyenin ameli de ibadet değildir. Zira kaynaklarda ifade olunduğu üzere “zorlama iradeyi elden alır; zorlanan kendi iradesine göre değil, zorlayanın iradesine tabi olur. Bu durumda zorlananın ne imanı iman olur, ne namazı namaz olur ne de orucu oruç olur (Bk. Elmalı, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1979, II, 860-862). O halde konumuzla irtibatlandırıldığında zorlamaya dayalı bir örtünme ibadet niteliği taşıyan bir amel olmaktan çıkar. Dolayısıyla siyasi iradenin baş örtüsünü zorunlu kılarak insanların iradesine müdahale etmeye hakkı olmadığı gibi, insanları bir çeşit nifaka sokmaya da hakkı yoktur.

Toplum ahlakı yasakla korunmaz

Şuna da işaret etmek gerekir ki baş örtüsünü “toplum ahlakını koruma adına devlet eliyle zorunlu kılmak” -diğer mahzurları bir tarafa- toplumda ve hatta gayr-ı Müslim çevrelerde İslam’a karşı ciddi bir soğukluğa yol açmaktadır. Dolayısıyla toplum ahlakını korumanın yolu “yasaklar” veya “yasaklamalar” değil, insanlara tahkike dayalı güçlü bir imanî alt yapı kazandırmak, ibadet şevki uyandırmak, inanç esaslarıyla ibadetler arasındaki ilişkiye dikkat çekmek, ibadetlerin insaniyetimizle örtüştüğünü ortaya koymak, ibadetlerin fert olarak, toplum olarak insanlara dünyada da huzur ve mutluluk getirdiğini öğretmektir, göstermektir. Nitekim Resulullah (asm) da meşhur bir hadisinde, “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz” (Buharî, “İlim”, 11) buyurarak bir anlamda bunlara işaret etmektedir.

BEDİÜZZZAMAN VE İSTİBDAD

Tesettürün veya baş örtüsünün devlet nezdinde zorlamaya dayalı olarak yapılamayacağını söylemek bu ilahî hükmü küçümsemek anlamına gelmez. Tesettür ya da baş örtüsü hanımlar için İslamî bir vecibe olmasının yanında dinî “şeâir”in önemlilerindendir. Burada değinilmeye çalışılan husus, bunun baskı ve dayatma yoluyla yapılmaması gerektiğidir. Zira baskı, zorlama, dayatma ya da aynı anlamda istibdât ne adına olursa olsun insan fıtratına sevimsiz geldiği gibi İslam’ın ruhuna da aykırıdır. Bediüzzaman 1911’de Şam’da irâd ettiği hutbede, Avrupalıların terakkide istikbale uçmalarıyla beraber İslam dünyasını bazı maddi cihetlerde Ortaçağ’da durduran altı hastalıktan birisi olarak, “Çeşit çeşit sari hastalılar gibi intişar eden istibdâd” ifadesine yer vermiştir (Hutbe-i Şâmiye [ESDE içinde İstanbul 2017], s. 238. Başka bir eserinde de şeriatın yani İslam’ın zemin yüzüne insanın yüzünü ak etmek ve insaniyetten siyah leke olan istibdâdı izale etmek için nüzûl ettiğini belirtmiştir (Münazarât, [a.g.e. içinde], s. 167). Bazı mütedeyyin insanlar din dışı mercilerden gelen baskı, zorlama ve istibdâdı kolayca eleştirirken aynı duyarlılığı din adına yapılan dayatma ve istibdâda karşı gösteremiyorlar. İran’da baş örtüsünün zorunlu olması ile mevziî-istisnaî de olsa Avrupa ülkelerinde baş örtüsü yasağı baskı ve zorlama içermesi açısından birbiriyle benzeşen uygulama değil midir? Birisi bunu -en azından ağırlıklı anlayışa göre din izin vermediği halde- din adına yapıyor, diğeri kendi inanç, kültür ya da ideolojik değerleri adına yapıyor. Oysa Kur’an’da “Ey peygamber, sen onlar üzerinde bir zorba değilsin” (Ğâşiye 88/22) ayeti ile Resulullah’a bile böyle bir yetki verilmiyor.

Sonuç olarak hanımlar için tesettür yahut baş örtüsü ilahî bir vecibe olup her dinî vecibe gibi kişinin iradesine ve hürriyetine bağlıdır. Devletin yahut siyasi otoritenin -teşvikkar eğitim faaliyeti dışında- bunu kanunî zorunluluk olarak dikta etmesi insan fıtratına, İslam’ın ruhuna aykırıdır. Son günlerde İran yaşanan olaylar bunu bir kez daha teyit etmiştir.