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24 EYLÜL 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Allah’ı hatırla

Ramazan Çalışan
24 Eylül 2022, Cumartesi
“Zikir” kelimesinin sözlük anlamı; anmak, aklına getirmek ve yad etmektir. Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını anmaya da zikretmek denir.

Bize Allah’ı hatırlatan her şey de zikirdir. Bu zikirlerin en başta gelenleri ise şunlardır:

- Lâ ilâhe illâllah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber.

Zikrin en efdali ise, “Lâ ilâhe illâllah” zikridir. Bediüzzaman Hazretleri, “Kelime-i Tevhid’in tekrar ile zikrine devam etmek, kalbi pek çok şeylerle bağlayan bağları, ipleri kırmak içindir” der.1

“Allah” ismi Cenab-ı Hakk’ın zatına isim olduğu için, “Lâ ilâhe illallah” kelamında esma-i İlâhiye adedince tevhidler vardır. Mesela, rızık talep eden bir kul “Lâ râzıka illâllah” demekle ağaçların, hayvanların ve insanların eli ile bize gelen rızıkların vesileleri için: “Bunlar bir sebeptir; hakiki rızık sahibi Allah’tır.” der. Böylece kulun kalbi bu sebeplerden ve bu bağlardan kurtulur; kul Rabbine bu zikirle yönelmiş olur.

Bunun gibi, “Lâ ilâhe illâllah”ta, “Lâ şâfiye illâllah” (Şifayı veren Allah’tır) der. “Lâ Kadire illâllah” (Onun her şeye gücü yeter, Allah sonsuz kudret sahibidir) der. “Lâ mâlike illâllah” (Her şeyin sahibi olan Allah’tır) gibi, Esma-i Hüsna adedince tevhidler olduğu için, “Lâ ilâhe illâllah” diyen birisi, bütün esmayı ve sıfatları niyet edebilir.

Esma-i hüsna adedince tevhidler olduğu gibi; bir de, insanın tüm aza ve hissiyatının her birisinin ayrı ayrı tevhidlerinin olduğunu ve kamil insan olmanın ancak bunları tevhide yönlendirmekle mümkün olduğunu, Bediüzzaman Hazretlerinin şu ifadelerinden anlıyoruz:

“Maahaza, zâkir olan zatta bulunan hasse ve lâtifelerin ayrı ayrı tevhidleri olduğuna işaret olduğu gibi; onların da onlara münasip şerikleriyle olan alâkalarını kesmek içindir.”2

İnsan bedenindeki göz, kulak ve burun gibi uzuvların tevhidleri olduğu gibi; insanın ruhunda bulunan sevgi, korku ve akıl gibi lâtifelerin her birisinin ayrı ayrı tevhidleri vardır.

Göz Allah namına bakarsa onun tevhidi, nefis hesabına bakarsa şeriki olur. Kulağı Allah’ın rızası dahilinde olan sesleri işitirse onun tevhidi, nefis hesabına sesleri işitirse onun şeriki olur.

Aynı şekilde ruhta bulunan sevgi duygusu Allah’ı sevmekte, mahlûkatı da onun adına sevmekte kullanmak sevgi duygusunun tevhidi olduğu gibi; korku duygusu da mahlûkattan değil de Cenab-ı Allah’tan korkmakta kullanırsa onun tevhidi olur. Aklın tevhidi ise, kâinattaki hikmetleri anlamakla olur.

Demek ki; “Lâ ilâhe illâllah”ı sıkça söyleyen biri, her uzvun kendisine münasip şerikiyle irtibatını kesmiş ve onları tevhide yönlendirmekle Allah’ı hatırlamış olur.

Dipnotlar:

1- Mesnevi-i Nuriye, Hubab

2- Mesnevi-i Nuriye, Hubab

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