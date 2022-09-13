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13 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

Haşri inkâr eden adam

Ramazan Çalışan
13 Eylül 2022, Salı
Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden Übey b. Halef çürümüş bir kemik alıp elinde ufaladıktan sonra Resûlullah’a (asm) dönerek: “Allah’ın, bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun?” dedi.

“Ey haşri inkâr eden adam! Ağaçlara bak. Kışta ölmüş, kemikler gibi hadsiz ağaçları baharda dirilten, yeşillendiren, hatta her bir ağaçta yaprak ve çiçek ve meyve cihetiyle üç haşrin numunelerini gösteren bir Zat’a karşı inkâr ile, istib’ad ile kudretine meydan okunmaz.”1

Yer altına girmiş bir çekirdeğin hava âleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da âlem-i berzahta elbette bir hayat-ı bâkiye sünbülü verecektir.2 “Âyâ bu insan zanneder mi ki, başıboş kalacak? Hâşâ! Belki insan, ebede meb’ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzettir. Küçük-büyük, az-çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek.”3

“O Vâhiddir, Ehaddir. Her şeye kàdirdir. Hiçbir şey O’na ağır gelmez. Bir baharı halk etmek, bir çiçek kadar O’na kolaydır. Cenneti halk etmek, bir bahar kadar O’na rahattır.”4

“Ey insan, hiç mümkün müdür ki: Sana bu simayı veren ve o simada böyle bir sikke-i rahmeti ve bir hâtem-i ehadiyeti vaz’ eden Zat seni başıboş bıraksın, sana ehemmiyet vermesin, senin harekâtına dikkat etmesin, sana müteveccih olan bütün kâinatı abes yapsın, hilkat şeceresini meyvesi çürük, bozuk, ehemmiyetsiz bir ağaç yapsın?”

“Hem hiçbir cihetle şüphe kabul etmeyen ve hiçbir vecihle noksaniyeti olmayan, güneş gibi zahir olan rahmetini ve ziya gibi görünen hikmetini inkâr ettirsin? Hâşâ!.”5

“Evet, geçen baharın defter-i a’mâlinin sahifeleri ve hidemâtının sandukçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şâşaalı, belki yüz derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden, neşreden Kadîr-i Zülcelâl; elbette sizin de netâic-i hayatınızı öyle muhafaza ediyor ve hizmetinize pek kesretli bir surette mükâfat verecektir.”6

Demek ki, “Haşre mani hiçbir şey yoktur; muktazî [gerektiren] ise her şeydir.”7

“Evet, şu gecenin sabahı ve şu kışın baharı ne kadar mâkul ve lâzım ve kat’î ise; haşrin sabahı da, berzahın baharı da o kat’iyettedir.”8

Madem öyledir: Ey haşri inkar eden adam!

“Bir baharda, üç yüz bin enva-ı zîhayat mahlûkatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerratlarından başka bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı, ‘Yoğu var edemez!’ diyen adam, yok olmalı!”9

Dipnotlar:

1- Sözler - Yirmi Beşinci Söz.

2- Mektubat - Birinci Mektub.

3- 17. Lem’a 15. Nota.

4- Yirminci Mektub, Onuncu Kelime.

5- Lem’alar, On Dördüncü Lem’a, İkinci Makam.

6- Mektubat, Yirminci Mektub, Birinci Makam.

7- Sözler, Onuncu Söz.

8- Sözler, Dokuzuncu Söz.

9- 23. Lem’a, Hâtime.

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