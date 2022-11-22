Hayret edilecek bir şey varsa, o da inkârdır

Evet dünyada en ziyade hayret edilecek bir şey varsa, o da bu inkârdır.

Çünki kâinatın mevcudatındaki hadsiz intizamat ve hikmetleriyle, vücud ve vahdetine şahidler bulunduğu halde; onu görmemek, bilmemek, ne derece körlük ve cehalet olduğunu, en kör cahil de anlar.1

Kainat ve içindekiler, Kur’âni düşünce sistemine göre okunması gereken büyük bir kitaptır. Varlıklar arasındaki yardımlaşma O’nun birliğini sembolize ettiği gibi ettiği gibi, kainattaki her bir sanat da, sanatkarının isim ve sıfatlarına aynadarlık yapması ciheti ile, O’nun varlığına şahitlik ediyor.

Kâinatı inkâr etmeden Allah’ı inkâr etmenin mümkün olmadığını fark eden sofestailer, mevcudatı ve kendilerini inkâr etmek zorunda kalmıştır. Çünki sanatı kabul edip sanatkârı inkâr etmek mümkün olmadığı gibi, eser ile eser sahibi arasında koparılamaz bağlar mevcuttur.

Bu ilişkiyi görmezden gelmek aklen mümkün olmadığı için, kâinatı kabul edip de onun Sani’ini inkâr eden felsefî akımlar, sofestailerden daha ahmaktırlar.

Bunun içindir ki, Bediüzzaman Hazretleri, “Hattâ, diyebilirim ki, ehl-i küfrün içinde, kâinatın vücudunu inkâr ettiklerinden ahmak zannedilen Sofestâîler, en akıllılarıdır. Çünkü, kâinatın vücudunu kabul etmekle Allah’a ve Hâlıkına inanmamak kabil ve mümkün olmadığından, kâinatı inkâra başladılar. Kendilerini de inkâr ettiler, ‘Hiçbir şey yok.’ diyerek, akıldan istifa ederek, akıl perdesi altında sair münkirlerin hadsiz akılsızlıklarından kurtulup bir derece akla yanaştılar.”2 der.

Evet, bu âlemi en mükemmel bir şekilde terbiye eden Allah, gözü görecek şekilde, kulağı işitecek şekilde, eli tutacak şekilde, ayağı yürüyecek şekilde güneşi ısı ve ışık verecek ve kuşu uçacak, balığı yüzecek şekilde terbiye ettiği gibi, bütün mahlukatı böyle terbiye ediyor.

Demek ki, Allah, birbirinden farklı sayısız fiillerde tasarruf ediyor, yani göz yapmakla güneşi yapmak ve mideyi yaratmakla, rızkı yaratmak, farklı fiiller olmakla birlikte, bu fillerin hepsi birbirine bakıyor ve aynı gayeye yani, hayata hizmet etmekle, birimizi yapan hepimizi yapandır diyor.

Evet, her parlak bir şeyde tecelli eden güneşin ısısı ve ışığı, güneşin varlığına işaret eder. Parlak şeyler üstündeki ışığın ve ısının güneşten geldiği inkar edildiği takdirde ise, her bir parlak şey içinde bir güneşin varlığına bedel, binlerce güneşin varlığını kabul etmek zorunda kalırız.

Aynen öyle de, “Eğer eşya kendi nefislerine isnad edilirse her bir zerreye bir uluhiyet lâzımdır. Mesela, Ayasofya’nın bânisi inkâr edildiği takdirde, her bir taşı bir Mimar Sinan olması lâzım geliyor. Öyle ise kâinatın Sâni’e olan delâleti, kendi nefsine olan delâletinden daha vâzıh daha zahir daha evlâdır. Öyleyse, kâinatın inkârı mümkün olsa bile, Sâni’in inkârı mümkün değildir.”3

Dipnotlar:

1- Lem’alar, Münacat

2- Lem’alar, Otuzuncu Lem’a, Üçüncü Nükte.

3- Mesnevi-i Nuriye, Katre