BESMELE - Ramazan Çalışan

“Bismillah her hayrın başıdır.” Bu söz mefhum-u muhalifle şöyle bir manayı ifade ediyor: Hayırlı olmayan işlerde besmele çekilmez. Demek ki, Besmele’siz başlayan işler hayırlı netice vermez. Öyleyse bir mü’min daima hayırlı işlerle meşğul olmalı, kendisini hayırlı bir neticeye ulaştırmayacak işlerden kaçınmalıdır.

Hz. Bediüzzaman, “Ey nefis, böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle. Vesselâm.” der. Bu manaya göre: Mü’min biri, yaptığı her hayırlı işi Allah için, Allah adına ve Allah’ın rızasını kazanmak için yapar.

Besmele aynı zamanda ‘Birinci Söz’de geçen, “Madem her şey manen Bismillah der. Allah namına Allah’ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz, Allah namına almalıyız. Öyle ise Allah namına vermeyen gafil insanlardan almamalıyız.” bu sözün manasına göre Besmele, aynı zamanda ‘Allah adına’ demektir.

Yani bu da demek oluyor ki, Besmele aynı zamanda bir mü’minin niyet ve ihlasına da işaret eder.