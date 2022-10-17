İnsan ebed için yaratılmıştır

İnsan, kâinatın en kıymetli varlığı ve Allah’ın en güzel sanatı olduğundan; ona birçok kabiliyet verilmiş ve o, fıtraten sonsuzluğa meyyal ve müştak olarak yaratılmıştır.

İnsanın öyle arzuları ve matlabları var ki; “İhtiyacatı âlemin her tarafına dağılmış; arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedî Cennet’i de arzu eder.”1

Demek ki, her insanda ebedî yaşama arzusu vardır. Öyleyse nasıl anne rahminde insana takılan gözün ihtiyacı olan ışık, kulağın ihtiyacı olan ses ve midenin ihtiyacı olan rızık bu dünyaya işaret edip bu alemde verilmiş ise; aynı şekilde, insan ruhuna takılan “ebedî yaşama arzusu”nun da gereği şu fani dünyada verilmediğine göre, bu dünyadan sonra baki bir âlemin varlığına işaret eder ve onun verileceğini gösterir.

Ebedî âlem için çalışmak, hayvanlarda olmadığı için insanın ölümden haberdar edilmesi, onun ebede namzet olduğunun ayrı bir delili olduğu gibi; insanın o aleme hazırlık yapması içindir. Aksi takdirde, insanını ölümü bilmesinin bir manası olmazdı.

“Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, ‘Ebed, ebed!’ sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahlûktur.”2

Bunun içindir ki, Bediüzzaman Hazretleri: “Ey insanlar! Fani, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikî’nin yoluna sarf ediniz. Çünkü bâkîye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur.”3 der.

Demek ki; insanın istidadı ve cihazat-ı maneviyesi, başka bir bâkî âleme ve ebedî bir hayata bakıyor ve bunun için insanın kalbi ve şuuru, bütün kuvvetiyle beka istiyor ve lisanı, hadsiz dualarıyla beka için Hâlık’ına yalvarıyor.

“Elbette ve herhalde, o çok seven ve sevilen ve mahbub ve muhib olan insanları dirilmemek üzere öldürmekle, ebedî bir muhabbet için yaratılmış iken, ebedî bir adavetle gücendirmek olamaz ve kabil değildir. Belki başka bir ebedî âlemde mes’udane yaşaması hikmetiyle, bu dünyada çalışmak ve onu kazanmak için gönderilmiştir.”4

Öyleyse; insanın o ömr-ü bâkîde göreceği rahat ve lezzet, bu fani ömürdeki çalışmasına ve gayretine bağlıdır. Madem ki, Cenab-ı Hakk bu fani dünyadan başka, ebedî bir âlemi vaat etmiştir.

Evet, Bediüzzaman Hazretleri bu konuyu şu veciz ifade ile özetliyor. “Vermeyi istemeseydi, istemeyi vermezdi.”5

Dipnotlar:

1- Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

2- Lem’alar, Üçüncü Lem’a, Üçüncü Nükte.

3- Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

4- Lem’alar, Münacat.

5- Mektubat.