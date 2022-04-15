2 asırlık iftar geleneği

Irak’ın Süleymaniye kentindeki Ulu Cami’de, Kak Ahmed Şeyh adlı tasavvuf şeyhinin tavsiyesi üzerine 1820’de başlayan iftar geleneği bugün de sürdürülüyor.

Şehir merkezindeki Ulu Cami’deki yemekhaneye hayırseverler belli aralıklarla katkılarda bulunuyor ve onların yardımlarıyla günlük olarak yüzlerce kişiye yemek veriliyor. Süleymaniye Ulu Cami sorumlusu Muhammed Şeyh Salar, Kak Ahmed Şeyh’in 1820’de Süleymaniye’deki zenginlerden yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için bir aşevi kurmalarını istediğini ve talebi üzerine söz konusu yemekhanenin açıldığını söyledi. AA

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