"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

250 bin kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu

31 Mart 2023, Cuma 19:00
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman, ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif'e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu.

Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif’in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa'da ramazan ayının ikinci cumasına 250 bin kişi katıldı.

Vakıflar İdaresine bağlı onlarca gönüllü de Harem-i Şerif’te ibadet düzeninin sağlanması için görev aldı.

İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde güvenlik önlemleri ve kısıtlamalarını artırdı. İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin polis gücünün Eski Şehir’e konuşlandırıldığını duyurdu.

İsrail güçleri Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e girişini kısıtladı

Öte yandan, İsrail güçleri, ramazanın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçişini engelledi.

Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler gönderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı 55 yaş altındaki erkeklerin geçişine izin vermedi.

Doğu Kudüs'ün güneyindeki "300" isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

AA

Okunma Sayısı: 205
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İngiltere'nin ünlü kütüphanesi British Library'de toplu iftar coşkusu

    Amerika’da Ramazan coşkusu
    📷

    Kocaeli, Bediüzzaman Haftası’nda şenlendi

    BM: Nükleer silah kullanılma riskinin en yüksek olduğu dönemdeyiz

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırlayacak

    Seçmen listeleri yarın askıdan iniyor

    BM'den Türkiye'ye destek çağrısı

    ABD'de 2 askeri helikopter düştü: 9 asker öldü

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı

    İspanya'da bu kez ülkenin kuzeyinde orman yangınları başladı

    'Ukrayna'da 8400 sivilin ölümü doğrulandı'

    Türkiye’yi demokratlar yönetmeli

    İmar affıyla ölenlerin vebali sizin

    Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yapılan Danimarka'daki insanlık dışı alçakça saldırıya tepkiler sürüyor

    İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırının faili yakalandı - Merminin, inşaat bekçisinin silahından çıktığı belirlendi

    AFAD: Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Ekonomi politikalarının resmen iflası

    250 bin kişi Mescid-i Aksa’da saf tuttu

    Tarihin en faizci, en adaletsiz iktidarısınız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Ramazan günü sınırsız faiz kararı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Depremzedeler ne durumda?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Terlik gönderin, size konut yapacağız!
    Ahmet BATTAL

    Cünundan cinana yol varsa
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda melekî ve ruhânî eğlence
    Cenk ÇALIK

    Gliserin/Gliserol - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ
    Hüseyin Kıymık

    Jandarma cami kapısına dayandı
    Faruk ÇAKIR

    Doğru bunun neresinde?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.