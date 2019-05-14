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14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

"7 yaşından beri oruç tutuyorum"

14 Mayıs 2019, Salı 10:37
Adıyaman'da yaşayan 6 çocuk, 40 torun sahibi 105 yaşındaki Zeynep Kısa, on bir ayın sultanı Ramazan ayına bir kez daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

111 yaşındaki Fata Husic, 104. Ramazan'ına kavuştuğuna şükrediyor...

Merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bozatlı köyündeki evinde tek başına yaşayan asırlık nine Zeynep Kısa, ilerleyen yaşına rağmen orucunu aksatmıyor.

Gün içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyan Kısa, evinde dualarla iftar vaktini bekliyor.

"7 yaşından beri oruç tutuyorum"

Zeynep Kısa, yaptığı açıklamada, eskiden Ramazan aylarının daha farklı ve güzel geçtiğini söyledi.

Zeynep nine, 7 yaşından bu yana oruç tuttuğunu belirterek, Ramazanın dışında üç aylarda da orucunu aksatmadığını ifade etti.

Ramazan ayını dolu dolu geçirmeye çalıştığını anlatan Zeynep Kısa, şöyle konuştu:

"Bu ramazan ayını da gördüğüm için Allah'a şükürler olsun. Ramazanda gün içinde namazımı kılıp, orucumu tutuyorum. Müslüman alemine dua ediyorum. Çok şükür şu an bir hastalığım bulunmuyor. Allah, sağlık verdikçe orucumu tutacağım. 6 çocuğum ve 40 torunum var. Çocuklarım ve torunlarım bana 'oruç tutma fitre bedelini verelim' diyorlar ama ne olursa olsun orucumu bırakmam."

Gençlere ibadetlerini aksatmamalarını tavsiye eden Zeynep nine, özellikle de dua, oruç ve sadakanın unutulmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA

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