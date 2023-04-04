Adana’da çocuk iftarı

Yeni Asya okuyucuları ilkokul kız ve erkek gruplarıyla, geleneksel çocuk iftarı programı düzenledi. Oruçlar açıldı, yemekler yenildi ve bize verilen nimetlerin teşekkürü için minik eller ve dillerle dualar edildi.

SUEDA UÇAR - ADANA-YENİ ASYA

Adana Yeni Asya okuucuları tarafından geçtiğimiz günlerde ilkokul kız ve erkek gruplarıyla düzenlenen Adana geleneksel çocuk iftarı programımız bu yıl da büyüğünden küçüğüne büyük bir coşkuyla karşılandı. Görevli ekip erken saatlerde bir araya gelip organize faaliyetlerine başladı. Balonlar şişirildi, diş kiraları paketlendi, hatıra köşesi ışıklarla süslendi, yemekler hazırlandı, sofralar kuruldu ve Zübeyir Gündüzalp dershanemiz büyük ruhlu küçük kardeşlerimiz için hazırdı.

Özenle süslenip hazırlanan dershanemize gelen kardeşlerimize ilk olarak ‘’ben bügün oruçluyum’’ rozetini takma merasimi yapıldı ve hatıra köşesinde çocuk ilahileri eşliğinde fotoğraf çekilip güzel anılar biriktirildi. Oruçlar açıldı yemekler yenildi ve bize verilen nimetlerin teşekkürü için minik eller ve dillerle dualar edildi. Ardından; ecdadımızdan bizlere yadigar kalan diş kirası geleneğini yad ettik. Heyecanla hediyeler açıldı içlerinde seccade, başörtü (erkekler için takke) ve birtakım hediyelerle birlikte teravih namazını kılmak için seccadeler serildi.

İÇİM HUZUR BULDU

Daha sonra çocuklara mikrofon uzatıldı: Ramazan deyince aklınıza neler geliyor? Sahura kalkarkenki heyecanlanışım. Evimizi temizleyip süslemek. Küçükken tuttuğum oruçlar aklıma geldi. Bana depremi unutturdu. İçim huzur buldu. Daha sonra küçük bir ders yapıldı ardından oyun faslına geçildi. Bir çoğumuzun bildiği sandalye kapmaca, yağ satarım bal satarım, karagöz hacıvat gibi oyunlar ramazan versiyonuna çevrilip oynatıldı. Ramazanın verdiği neşe ve programın coşkusuyla yüzlere yansıyan tebessüm ve ayrılmanın verdiği buruklukla tekrar buluşmak üzere ayrıldık.