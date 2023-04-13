Ahlen’de iftar buluşması

Her sene Almanya'nın bir çok şehrinden ve Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen Yeni Asya okuyucusu Nur talebeleri Almanya'nın Ahlen kentinde 17 Ramazan'da iftar programında bir araya geldi.

Gece, akşam namazı, iftar yemeği, Risale-i Nur dersi ve teravih namazıyla devam etti. İlahi grubu ilahilerden bir demet sunarak geceyi renklendirdi. Daha sonra farklı merkezlerden gelen Nur talebeleri birbirleriyle tanışarak kucaklaştılar. Almanya'nın Berlin ve Frankfurt şehirlerinde birer Nur Medresesinin açılması hususunda faaliyete geçilmesi gerektiği dile getirildi. Çok sayıda Nur talebesi hanım okuyucunun da iştirak ettiği program önümüzdeki yıllarda da tekrar edilmek üzere gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi. Bu hizmetlere vesile olan Ahlen Nur Cemaati ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Cemile Hilal Yetim - Ahlen / Almanya

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