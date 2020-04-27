Aksa kapılarında teravih

Bütün İslâm âleminde olduğu gibi, Kovid-19 dolayısıyla Doğu Kudüs’teki camiler de Ramazan ayında ibadete açılamadı.

Harem-i Şerif’te görevli imam hatiplerin yanı sıra Kudüs İslâmî Vakıflar Konseyi üyelerinden oluşan birkaç kişilik cemaat Mescid-i Aksa’da teravih namazını kılmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı Eski Şehir’de yaşayan Filistinliler ise teravih namazını kılabilmek için her akşam Harem-i Şerif’in kapılarına geliyor. Filistinliler, salgın sebebiyle kapalı olan Mescid-i Aksa’nın kapıları önünde sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutuyor. Mescid-i Aksa’nın içinde az sayıda kişinin katılımıyla kılınan teravih namazı, hoparlörler sayesinde dışardaki cemaate ulaştırılıyor. Öte yandan İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün diğer bölgelerinden gelen ve teravih namazını Mescid-i Aksa’nın kapılarında kılmak isteyen Filistinlilere para cezasına çarptırıyor. AA

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