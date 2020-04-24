Allah bir daha böyle bir Ramazan yaşatmasın

Cemaatsiz ve toplu iftarsız Ramazan

BU sene Ramazan-ı Şerifi korona salgını sebebiyle Kâbe ve Mescid-i Nebevî başta olmak üzere cami ve mescitlerde Cuma, vakit ve teravih namazlarının cemaatle kılınamadığı ve toplu iftar davetlerinin iptal edildiği buruk ve sıkıntılı bir ortamda idrak etmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Dualarımız barış ve adalet için

DUALARIMIZ diğer afet ve belâlar gibi küresel boyuttaki korona musibeti için de kadere fetva verdiren ve azgınlık boyutuna ulaşan günah, isyan, fitne ve zulümlerin sona ermesi; mağduriyetlerin giderilip telafi edilmesi; ülkemize, İslam âlemine ve dünyaya barış ve adaletin hâkim olması için.

Ramazanda alınan tedbirlere dikkat

Evde cemaatle namaz kılmaya gayret edelim