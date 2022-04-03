Alman Başbakan: Tefekkür dolu bir Ramazan

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ramazan ayının başlamasından dolayı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.

Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek, “Sevgili Müslümanlar, oruç ayının başlamasıyla sizlere tefekkür dolu bir dönem ve ailelerinizle nice mutluluklar dilerim. Ramazan mübarek” ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında, “Sevgili dostlar, komşular ve meslektaşlarım. Sizin ve dünyadaki tüm Müslümanların ramazanının mübarek olmasını diliyorum” dedi. AA

Okunma Sayısı: 240

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.