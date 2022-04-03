Alman Başbakan: Tefekkür dolu bir Ramazan

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, ramazan ayının başlamasından dolayı sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Scholz, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ramazan ayının mübarek olmasını dileyerek, “Sevgili Müslümanlar, oruç ayının başlamasıyla sizlere tefekkür dolu bir dönem ve ailelerinizle nice mutluluklar dilerim. Ramazan mübarek” ifadesini kullandı. Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock da Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında, “Sevgili dostlar, komşular ve meslektaşlarım. Sizin ve dünyadaki tüm Müslümanların ramazanının mübarek olmasını diliyorum” dedi.
AA