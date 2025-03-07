Alman Piskopostan Ramazan tebriği

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Batzing Müslümanların Ramazan ayını kutlayarak iyiliğe ve barışa birlikte hizmet etme çağrısında bulundu.

Alman piskoposlar Müslümanlara Ramazan ayı için hayır dualarını gönderdi ve toplumsal kutuplaşmaya karşı çıktı. Alman Piskoposlar Konferansı (DBK) Başkanı Georg Batzing Bonn’da yaptığı açıklamada: “Ayrılıkların üstesinden gelmek, suçları affetmek ve ortak iyiliğe hizmet etmek için yola çıkalım” dedi. Hıristiyanları ve Müslümanları birlikte barışa hizmet etmeye davet eden Piskopos Batzing, her iki dinin de (tüm farklılıklara rağmen) manevî olarak birbirine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Batzing, Müslümanların Ramazan ayı ve Hristiyanların oruç döneminin bu yıl çakışmasına işaret ederek: “Hıristiyan ve Müslüman inananlar oruç dönemlerinin tevbe zamanları olduğunu aynı anda deneyimleyebilirler. Oruç tutanlar Allah’ı yeniden düşünürler, dualarında Yaratıcılarının yakınlığını ararlar, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma gösterirler ve hayırseverlik yaparlar.” dedi.