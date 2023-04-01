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1 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Amerika’da Ramazan coşkusu

01 Nisan 2023, Cumartesi 12:30
Basketbol takımı Chicago Cubs, stadyuma “Ramazan mübarek” diye yazdı. Los Angeles’ta belediye binası bir hafta boyunca Ramazan için ışıklandırıldı. Frisco Texas’ın daha çiçeği burnundaki camisi yeterli gelmeyince genişletme çalışmaları hemen başladı.

GEVRİYE SHAMSİDDEN - TEKSAS / AMERİKA

Bütün Müslüman ülkelerde olduğu gibi Müslümanların yaşadığı gayri müslim ülkelerde de, ramazan ayının gelmesiyle ramazanın manevi havasını tenefüs etmek için camilleri dolduran  müslümanlar o sevinci ve coşkuyu bir arada yaşama imkanı buluyor. Bu sadece müslümanlar arasında fark edilen bir durum değil. Müslümanların çoğunlukta olduğu bölgelerde, gayri müslimler de bu manevi atmosherden istifade ediyor. Toplu iftar yemeklerine katılmak, oruçlularla oruç tutmak, gibi hadiseler hiç süpriz değil artık. Lise öğrencilerinin müslüman arkadaşlarıyla oruç tutup toplu olarak iftar açmalarından, müslüman doktorlarla çalışan hemşire, hemşir ve diğer çalışanlar, hep birlikte oruç tutup birlikte iftar açmalarına kadar, her alanda müslümanlarla çalışanlar kedileride bu manevi havadan istifade ediyorlar, birazatihi bunu bize kendileri söyliyorlar. 

Müslüman olmayan doktorlarımız dahi biz konuyu daha  açmadan bize “ramazan da yaklaştı artık değil mi?’ diye soruyorlar.   

“Ramazan mübarek”

Chicago’nun basketbol takımı Chicago Cubs, stadyuma “Ramazan mübarek” diye yazdı.

California’nın en büyük şehirlerinden biri olan Los Angelsta belediye binası bir hafta boyunca  ramazan için ışıklandırıldı.

İlk travih namazının başlamasıyla, büyüklü küçüklü bütün camiler mescidler, müslümanlarla dolup taştı. Yer bulmakta zorlanan müminler holleri ve sınıf olarak kullanılan bütün odaları duldurdu.

İftar için kurulan çadırlarda da yer kalmayınca, dışarıda yerlere sergiler serip teravih namazlarını o şekilde kıllanlarda oldu. 

Akşamları camiye giderken kendinizi bir müslüman ülkesin de sanırsınız. Ramazana özel getirilen hafızların yanık sesleriyle okuduğu hatimli kılınan travih namazlarıyla, kalbiniz ve ruhunuz da açlığını bir nebze de olsa gidermiş oluyor. 

Müslümanlara yardımcı oluyorlar

Caminlerin park alanları yeterli gelmeyince çevredeki alışveriş merkezlerlerinin de park alanları camiye gelenlerin arabalarıyla dolup taşar. Son derece anlayışlı ve hoş görülü davranan ve geceleri kapalı olan alışveriş merkezleri ticarethane sahipleri, müslümanların park alanlarını kullanmalarına izin veriyor.

Frisco Texas’ın daha çiçeği burnunda camii yeterli gelmeyince genişletme çalışmaları başladı. Ancak çalışmalara ramazan dolayısıyla ara verildi. Camiye girlişleri ve çıkışları düzeli bir şekilde sağlamak için çok sayıda güvenlik görevliside görevlendirildi.

Her ramazanda olduğu gibi park alanına iftar masaları, iftar çadırları, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı caminin ön ve arka taraflarına kuruldu.

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