Antik Yunan bilimini unutulmaktan kurtaran Müslümanlardır

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Her devir, mevcut bilgi malzemesini ele geçirir. Bu malzeme keşfedici ellere geçtiği takdirde bu eller aldıklarını kendi kanûniyetlerine göre değiştirirler. Müslümanlar, Yunanlılardan aldıkları ilim malzemesini son derece genişlettiler. Onlar tam manasıyla tecrübenin bulucuları, tecrübî araştırmanın gerçek kurucularıdır. Tekten tüme doğru sabırlı ve itinalı yükseliş, sabırlı ve itinalı tümevarım, ilk defa İslâm dünyasında ilmî bir metot olur.

Müslümanlar, Yunan mirasını sadece batma ve unutulup yok olmadan kurtarmakla yetinmediler. Onu sistematik bir şekilde düzenledikten sonra Batı’ya devrettiler. Onlar, bugünkü mânâda cebir, aritmetik, küresel trigonometri, jeoloji ve sosyoloji ile tecrübî kimya ve fiziğin kurucuları oldular.