Avustralya'da ilk teravih kılındı

Avustralya Nur Vakfı merkezi ve şubelerinde kılınan ilk teravih namazıyla birlikte ramazan ayının manevi coşkusu hissedildi ve mutluluğunu yaşandı.

Vakıf adına yapılan açıklamada şöyle denildi: "Avustralya'da yaşayan Müslümanlar olarak, bu özel ayın bereketini ve huzurunu yaşamak için bir araya geldik. Şehrin farklı bölgelerinden gelen insanlar, Avustralya Nur Vakfı'nın merkezi ve şubelerinde teravih namazını kılmak için bir araya geldi. Bu topluluk, farklı kültürlerden ve geçmişlerden gelen insanların bir arada oluşturduğu bir mozaik gibiydi."

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