"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Avustralya’dan müjdeli bir haber

01 Mayıs 2020, Cuma 12:56
Avustralya’nın Melbourne kentinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemeye yönelik getirilen yasaklar kapsamında kapatılan Meadow Heights ve Emir Sultan camilerinde ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının hoparlörden halka açık okunmasına izin verildi.

Avustralya’daki Türklerin yoğun olarak yaşadığı Hume ve Dandenong belediyelerinin, Avustralya Milli Görüş Teşkilatlarınca (AMGT) yapılan "ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının cami hoparlöründen halka açık okunması" teklifini onaylamasıyla ilk cuma öğle ezanı okundu.

AMGT Başkanı Ramazan Ötkün, "ilk defa ezanın dışarıya sesli olarak verilmesi, bu Ramazan-ı Şerif ayında bütün Müslümanları canı gönülden sevindirmiştir." dedi.

Ramazan boyunca akşam ve cuma öğle ezanlarının halka duyurulması imkanını sağlayan Hume ve Dandenong belediyelerinin yöneticilerine teşekkür eden Ötkün, "Kovid-19 sebebiyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz, camilerimizde hizmet veremiyoruz. Müslümanların bu üzüntülü zaman diliminde, yetkililerin dışarıya ezan okunması iznini vererek onların sıkıntılarına bir nebze olsun ilaç olmaları gerçekten çok sevindirici." ifadesini kullandı.

Meadow Heights Camisi minarelerinden ilk kez ezan sesleri duyuldu

İbadete 2005'te açılan caminin hoparlöründen ilk kez dışarıya ezan okumanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Meadow Heights Camisi imamı Nusrettin Öztürk, şunları söyledi:

"Bugün bizler Meadow Heights Cami ailesi olarak tarihi bir ana şahitlik ettik. Yaklaşık bir aydır camilerimizde cemaatle namaz kılamıyoruz maalesef, bunun özlemini bir an olsun dindirmiş olduk. Melbourne’da Meadow Heights’ta ilk kez semalarımıza ezanlarımız yükseldi minarelerimizden."

Cuma öğle ezanını dinlemek için geldiğini belirten Türk vatandaşlarından Mehmet Bahçe, "Rabbim 50 sene sonra burada ezan okunmasını da bizlere nasip etti. Şükürler olsun, bir hastalık meselesinden gördünüz işte durumu. İnşallah bundan sonra da ezanların okunması devam eder." diye konuştu.

Diğer bir Türk vatandaş Ömer Koç, "İlk defa bu bölgede ezan okunduğunu öğrenince ve duyunca çok duyulandım. Çok güzeldi." dedi.

Resmi verilere göre, 604 binden fazla Müslüman'ın yaşadığı Avustralya'da, Kovid-19’un yayılmasını durdurmak için getirilen yasaklar kapsamında 200'ün üzerinde cami ve mescit 19 Mart'ta kapatılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 272
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'daki Müslümanları sevindiren karar

    Libya'da hareketli saatler

    İran'da son 24 saatte 63 ölüm

    Ücretsiz maske dağıtımında son durum?

    Avustralya’dan müjdeli bir haber

    ABD'nin uçak gemisinde vaka sayısı artıyor

    Çin: Vuhan iddiaları temelsiz ve tamamen uydurma

    Cezaevlerindeki tüm görüşler ertelendi

    9 yıl önceki terör saldırısının şüphelisi PKK'lı terörist yakalandı

    Hafter milislerine ait konvoya Libya UMH güçlerinden hava saldırısı

    'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'

    ABD'de aynı camiye ikinci defa saldıran kişiye federal dava açıldı

    30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Çevreyi korumazsak salgınlar bitmez

    Erteleme, adalet krizini derinleştirir

    Alexy Levazaune: Kur’ân, her hürmete şayan olan eserdir

    Vak’alar 15 günde yüzde 606 arttı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'ye tepki

    Göçmenler açlık, salgın ve travma ile karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erteleme, adalet krizini derinleştirir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratik olgunluk, hürriyet ve ahlâk
    Şükrü BULUT

    Korona ile kıyamet provası
    Ahmet BATTAL

    Arka kapıdan girme yasağı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’a borç vermek nasıl bir saadettir?
    Genel

    Yılmaz Ergün Ağabey vefat etti
    Cevher İLHAN

    “Ekonomik tsunami”ye karşı…
    Genel

    'Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair delilleri gördüm'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ramazan-ı Şerif hürmetine…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.