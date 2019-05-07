Avustralya Nur Vakfı’nda teravih heyecanı

Ramazan ayında Avustralya Nur Vakfı’nda her akşam teravih namazı ve Risale-i Nur sohbeti gerçekleştiriliyor. Program kalabalık bir cemaat tarafından heyecanla karşılanıyor.

Ramazan-ı Şerif’te bu sene de Avustralya Nur Vakfı’nda her akşam teravih namazı kılınıyor. Kalabalık bir cemaatin heyecanlı iştirakiyle gerçekleşen teravih namazından önce vakıfta yarım saat Risale-i Nur sohbeti yapılıyor. Kış mevsiminin yaşandığı Avustralya’da oruçlar oldukça kısa tutulacak. Avustralya Nur Vakfının davetlisi olarak, Malezya’dan gelen üç genç hafız ve vakfın diğer altı imamıyla Ramazan teravihi bu sene oldukça bereketli geçeceğe benziyor. Teravih namazından sonra vakfın sosyal tesislerinde sıcak salepler içilip hoş sohbetler ediliyor. Avustralya – Yeni Asya

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