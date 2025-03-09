Avustralya Nur Vakfı'ndan dünyaya iftar sofraları

ALF Yardım Fonu, Somali, Sudan, Etiyopya ve farklı coğrafyalarda iftar sofraları kuruyor.

Avustralya Nur Vakfı ALF Yardım Fonu, düzenlediği iftar programlarıyla yüzlerce kişiyi bir araya getiriyor. Uzak yakın demeden birçok kişi bu bereketli sofralarda buluşuyor, dualar eşliğinde oruçlarını açıyor.

“Yardımlarınız dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut oluyor”

Avustralya Nur Vakfı Başkanı ve ALF temsilcisi Fatih Yargı, Yeni Asya’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yılın 5. toplu iftarında, 400’den fazla kişi sizlerin desteğiyle iftar sevincini yaşadı. Yapılan yardım ve bağışlar, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine umut ve bereket oluyor. Ramazan’ın ruhunu paylaşarak sofralar kuruyor, gönülleri ısıtıyoruz. Allah, yaptığınız bağışları kabul etsin ve sizlere bereket versin. Bu anlamlı projeden faydalanan kardeşlerimizin dualarını da kabul buyursun. Ramazan boyunca daha fazla insana ulaşmak, iftar sofralarımızı büyütmek ve paylaşmanın güzelliğini yaymak için desteğinize ihtiyacımız var. Siz de katkıda bulunun, sofralarımız bereketle dolsun.”

Sedat Serdar - YENİ ASYA