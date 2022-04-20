Avustralya Nur Vakfı’ndan Sudan’da iftar

HARTUM’da Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinden sonra Hartumlu Müslümanlar, iftara katkıda bulunan hayırseverler için duada bulundular.

Avustralya Nur Vakfı’ndan Somali ve Lübnan’da iftar Avustralya Nur Vakfı Sudan’ın başkenti Hartum’da halka açık sokak iftarı verdi. Yoğun katılımla gerçekleşen iftar yemeğinden sonra Hartumlu Müslümanlar, iftara katkıda bulunan hayırseverler için duada bulundular. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç olan birçok yerde toplu iftar yemeği veren Avustralya Nur Vakfı, ailelere gıda kumanyaları ve çocuklar için bayramlık giyim yardımı da yapmakta.

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