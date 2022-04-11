Avustralya Nur Vakfından iftar

Avustralya Nur Vakfında, halka açık ilk iftar yemeğimiz yoğun ilgi gördü.
Her milletten Müslümanların katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğimizde dört yüzün üzerinde misafir buluştu.
Avustralya Nur Vakfı hanım gönüllülerinin sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmaları ile hazırlanan leziz yemekler için davetlilerden bol bol dualar alındı.
Emeği geçenlerden, katılımcılardan ve yemeğin masraflarını üstlenenlere dua edildi. Vakıf idarecileri, bir sonraki iftar yemeğinin iki hafta sonra verileceğini duyurdular.
Avustralya - Yeni Asya