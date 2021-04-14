Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Ambartepe mahallesi ile Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Şenbolluk mahallesinin sakinleri, aynı cadde üzerinde karşılıklı oturdukları evlerde, 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ile İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metrelik yol ayırıyor. İki şehrin sınırı olan caddenin yarısının Samsun diğer yarısının ise Ordu’ya ait olması dolayısıyla bölgede yaşayanlar ilginç bir durumla karşılaşıyor. Bir adımla şehir değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde Ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Caddenin Ordu tarafında oturan Şükrü Kışla, Sahur’da da aynı şekilde 1 dakikalık fark bulunduğunu kaydederek, “Şenbolluk mahallesinin camisinde ezanı ben okuyorum. Biz ezanı Samsun tarafından bir dakika önce okuyoruz ve orucu bir dakika erken açmış oluyoruz” dedi. Seyfettin Kışla ise, “Zaman zaman da mahalle sakinleri arasında bunun şakalaşmasını da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.