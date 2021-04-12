Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Ramazan heyecanı

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, ramazan ayını ikinci kez huzur ve güven ortamında karşılıyor.

Terör örgütünün yerinden ettiği birçok sivil, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından doğdukları topraklara dönerken Ramazanı akrabalarıyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçe merkezlerinde sahur ve iftariyelikler için hareketlilik yaşanırken diğer yandan iş yeri sahipleri ramazan dolayısıyla bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri de terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik muhtemel terör saldırılarına karşı ilçelerin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirlerini artırdı.

Açıklama yapan Tel Abyadlı Mejid Bathavi, Müslümanlar olarak ramazan ayını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Tel Abyad ilçesinin terörden arındırılmasının ardından evine tekrar döndüğünü dile getiren Bathavi, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ikinci ramazanımız. Bütün akrabalarımız ahbaplarımız evine, toprağına ve ticaretine geri döndü. Bu buluşmanın mutluluğunu beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Bathavi, tüccarlara ve iş verenlere, yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için fiyatların düşürülmesi çağrısı yaptı.

Ramazan dolayısıyla Tel Abyad pazarındaki kafeteryasında bakım ve genişletme çalışmaları yapan Muhammed Ammuri de harekat sonrası bölgeye dönen ailelerin sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinin yaşanabilir ve güvenli olduğunu dile getiren Ammuri, kafeteryasının iftardan sahura kadar açık olacağını ve kafeteryada ramazan programları yapılacağını dile getirdi.

Tel Abyad ilçesine dönen tatlı ve pide işletmecisi Fahid Maruk, geçen yıl Ramazan ayında yoğunluk yaşadığını, bu ramazan için dükkanının hazırlıklarını önceden yaptığını söyledi.

Bu yıl da öncekiler gibi elektrik ve tüp fiyatlarının pahalı olduğunu ancak malzemelerin bolca bulunduğunu dile getiren Maruk, "Yaptığımız şekerli açma ve pideler en fazla sahur vaktinde yenir. Aynı zamanda bunları, nöbet tutan askerlerimize paketleyerek öğünlük hazırlıyoruz." diye konuştu.

Peynirci Osman Ali de 5 yıl aradan sonra, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesine dönerek ilk ramazanı ailesiyle geçireceğini belirtti.

Zeytin, labne, tereyağı, yoğurt, kaymak ve yumurta sattığını söyleyen Ali, "Toprağıma dönünce aynı mesleğime geri döndüm. Ailemle akrabalarımla ilk Ramazanı geçirmek ayrı bir mutluluk." dedi.

Peyderpey sahurluk malzemelerin satışında hareketlilik yaşandığını belirten Ali, 1 kilogram sütün 600 Suriye lirası (1,5 TL), 1 kilogram peynirin 7 bin Suriye lirası (17,5 TL), 1 kilogram zeytinin 6 bin Suriye lirası (15 TL), yumurtanın 300 Suriye lirası (0,75 TL) olduğunu söyledi.

Müslüman dünyasının ramazan ayını kutlayan Ali, "Bütün ihtiyaç sahibi olanlara uygun fiyatla satış yapmaya çalışıyoruz. Kimse zarar görmesin. Herkes faydalansın ve karnını doyursun." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, 9 Ekim 2019'da TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK’dan arındırılmıştı.