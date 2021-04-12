"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde Ramazan heyecanı

12 Nisan 2021, Pazartesi 15:00
Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halk, ramazan ayını ikinci kez huzur ve güven ortamında karşılıyor.

Terör örgütünün yerinden ettiği birçok sivil, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından doğdukları topraklara dönerken Ramazanı akrabalarıyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

 

İlçe merkezlerinde sahur ve iftariyelikler için hareketlilik yaşanırken diğer yandan iş yeri sahipleri ramazan dolayısıyla bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri de terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere yönelik muhtemel terör saldırılarına karşı ilçelerin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirlerini artırdı.

Açıklama yapan Tel Abyadlı Mejid Bathavi, Müslümanlar olarak ramazan ayını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Tel Abyad ilçesinin terörden arındırılmasının ardından evine tekrar döndüğünü dile getiren Bathavi, "Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ikinci ramazanımız. Bütün akrabalarımız ahbaplarımız evine, toprağına ve ticaretine geri döndü. Bu buluşmanın mutluluğunu beraber yaşıyoruz." diye konuştu.

Bathavi, tüccarlara ve iş verenlere, yoksullar ve ihtiyaç sahipleri için fiyatların düşürülmesi çağrısı yaptı.

Ramazan dolayısıyla Tel Abyad pazarındaki kafeteryasında bakım ve genişletme çalışmaları yapan Muhammed Ammuri de harekat sonrası bölgeye dönen ailelerin sayısının artmaya devam ettiğini kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinin yaşanabilir ve güvenli olduğunu dile getiren Ammuri, kafeteryasının iftardan sahura kadar açık olacağını ve kafeteryada ramazan programları yapılacağını dile getirdi.

Tel Abyad ilçesine dönen tatlı ve pide işletmecisi Fahid Maruk, geçen yıl Ramazan ayında yoğunluk yaşadığını, bu ramazan için dükkanının hazırlıklarını önceden yaptığını söyledi.

Bu yıl da öncekiler gibi elektrik ve tüp fiyatlarının pahalı olduğunu ancak malzemelerin bolca bulunduğunu dile getiren Maruk, "Yaptığımız şekerli açma ve pideler en fazla sahur vaktinde yenir. Aynı zamanda bunları, nöbet tutan askerlerimize paketleyerek öğünlük hazırlıyoruz." diye konuştu.

Peynirci Osman Ali de 5 yıl aradan sonra, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçesine dönerek ilk ramazanı ailesiyle geçireceğini belirtti.

Zeytin, labne, tereyağı, yoğurt, kaymak ve yumurta sattığını söyleyen Ali, "Toprağıma dönünce aynı mesleğime geri döndüm. Ailemle akrabalarımla ilk Ramazanı geçirmek ayrı bir mutluluk." dedi.

Peyderpey sahurluk malzemelerin satışında hareketlilik yaşandığını belirten Ali, 1 kilogram sütün 600 Suriye lirası (1,5 TL), 1 kilogram peynirin 7 bin Suriye lirası (17,5 TL), 1 kilogram zeytinin 6 bin Suriye lirası (15 TL), yumurtanın 300 Suriye lirası (0,75 TL) olduğunu söyledi.

Müslüman dünyasının ramazan ayını kutlayan Ali, "Bütün ihtiyaç sahibi olanlara uygun fiyatla satış yapmaya çalışıyoruz. Kimse zarar görmesin. Herkes faydalansın ve karnını doyursun." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, 9 Ekim 2019'da TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK’dan arındırılmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir'

    Viyanalı Papaz: Ramazan, ayların sultanıdır

    BM’den Ramazan’da “dayanışma ve yardım” çağrısı

    Bir buruk Ramazan daha

    Çare yeni cezaevi yapmak değil, hukuka dönmek

    III. Ahmet Çeşmesi

    Ramazan 2021

    Cumhur’un derdi iktidar, ‘Millet’in derdi millet

    104 emekli amiralin bildirisiyle ilgili Ergun Mengi hakkında tutuklama talebi

    'Örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz'

    Türkiye'de son 24 saatte 54562 vaka gözlemlendi

    AB'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar devam edecek

    'İki devletli bir çözüme doğru gidilmeli'

    Rusya ve Çin cuntayı kolluyor

    Gazze, Ramazan'ı yine zor şartlar altında karşılıyor

    Açelya Apartmanı'nın yıkım çalışmaları devam ediyor

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

    'Ramazan bize varoluşumuzun gerçek manasını hatırlatır'

    TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

    'ABD'nin en az mülteci kabul eden başkanı olabilir'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbecilerle mücadele (!)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdil YILDIRIM

    Yeni Asya ile özdeş Mehmet Kutlular
    Ahmet BATTAL

    Koş vatandaş, yangına koş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin plânları ve piyonları
    Genel

    Bir buruk Ramazan daha
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazanın adı, rahmetin tadı
    Cevher İLHAN

    Salgında yeni tedbirler…
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan-ı Şerifinizi ruh u canımla tebrik ediyorum

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.