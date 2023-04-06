Batı’da İslam tesirinin görülmediği hiçbir eser yoktur

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

Salerno’yu dünya çapında şöhrete yükselten ilk dalgadan sonra, “İspanya Barajı”nın methalinden fışkıran ikinci bir dalga da Batı’da Montpellier’ye hayat bahşeder. Bolonya cerrahî mektebi ile üniversitesine kuvvetli ilhâmlar verir; rağbet gören örnek sayılacak ders malzemesini PADUA, PARİS ve OXFORD’a sunar.

Artık Avrupa ilim müesseselerinde, yeni şeylere arzu duymayan, aradaki ilmî mesafeyi tamamen kapayıp büyük zaman farkını gidermeyi kavramayan hiçbir âlim bulunmadığı gibi Müslüman kaynaklarından vücuda getirilmeyen, onlardan ilhâmını almayan, şimdi Arapçadan geçmiş terimleri bulunmasa bile muhtevasında Müslüman tesiri görülmeyen biricik eser de mevcut değildir.

Er-Râzî’den itibaren İslâm dünyasında meydana gelen bir İslâm tababetine benzer şekilde Batı’da da henüz müstakil bir tababet gelişmemişti. Ortada sadece bir “İslâm tababeti” vardı. İslâm tababeti, Paracelsus’a rağmen Batı’da Yeni Çağ’ın eşiğine yaklaşılan bir devreye kadar, hümanizmde bile değişmeden olduğu gibi kalır.”