Batı Tıbbı, Müslüman âlimlerin eserleri üzerinde yükseldi

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasin Özer

11’inci yüzyılda birdenbire gözleri kamaştıran üstün bir tababet fışkırır. Kısa zamanda bütün dünyayı saracak şekilde Salerno’yu şöhrete kavuşturan “tababet”, ne antik medeniyetin ne de Roma medeniyetinin kaynaklarıyla beslenmez. Salerno Tıb Okulu, sadece bir “Müslüman mirasıdır.”

Pizalı Leonardo’nun, “Müslüman matematik sanatını” Avrupa’ya getirmesinden bir buçuk asır önce Kartacalı Kostantin, Afrika’daki “Müslüman Tıb Bilgisini” kuvvetli bir cereyan halinde Salerno nehrinin yatağına ve bu suretle de Batı’nın kanallarına akıtmış olur. Kostantin’in bu çalışmaları, “Avrupa fikir tarihinde” Pizalı Leonardo’dan çok daha fazla muazzam bir şöhret kazanır. Salerno Prensi ile yaptığı bir konuşmada ona, gelecek seferinde ilaç yerine kitaplar getirerek Salerno Tıb Okulunu, Arapların ilmî eserleriyle donatmayı vâdeder. Tekrar gelişinde Salerno’ya koltuğunun altında bir yığın kitapla gelir.”