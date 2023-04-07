Batı, tıbbın bir ilim hâline gelmesini Müslümanlara borçludur

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Batı tababetinin skolastik çıkıkçılığından Müslümanlar eliyle İslâm medeniyetinin kurtardığı cerrahî, nihayet tıbbın tamamen müstakil bir şubesi haline gelir. Cerrahî, umumiyetle bir celladın sanatına yakın, “Şerefli olmayan”meslekler meyanındaki hor görülen mevkiinden, bu hayrete şayan yükselişe Müslümanlar sayesinde ulaşır. Batı’da 1163 senesinde bile, papazlar meclisinin bir kararıyla tıp mektepleri kapatılmış, bütün liyakatli doktorların ehliyetsizlikleri ilân olunmuştu. Cerrahî, eski durumundan ciddi ve temkinli bir ilim pâyesine yükselebilmesini ve en hafif bir rahatsızlık geçirmeden tıbben sağlam, fikren taze ve hareketli biricik şubesi olarak kalıp, müspet başarılar sağlayabilmesini Müslümanların ilhamlarına medyundur.

Dikkate şayan bir husus da kilisenin nazarında büyük bir iğfalkâr olan doktorun, artık bundan sonra suçlu sayılmaktan kurtulmuş bulunmasıdır. Nihayet Batı’da cerrahi, Ebu’l-Kasım’ın sayesinde, anatomi ile kader birliği kurar; daha sonraki büyük keşifler için modern tıbba rehberlik eden nihaî yolu hazırlar.”