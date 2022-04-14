PROF. DR. NİYAZİ BEKİ: KİTAP VE SÜNNETİ REHBER EDİNEN BEDİÜZZAMAN’IN FİKİR DÜNYASINDA DÜŞMANLIĞA VE MENFİ HAREKETLERE YER YOK.

İKİ CİHANIN RAHAT VE SELÂMETİ

Prof. Beki Karar’da yazdı: “Bediüzzaman, dost ve düşmana karşı müsbet hareketi tavsiye eden Hafız Şirazi’nin bir şiirini zikreder: İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf kazandırır: Dostlarına mürüvvetkârane muaşeret ve düşmanlarına sulhkârane muamele.”

KİN, ADALETSİZLİĞE SEVK ETMESİN

“İslam'da, yalnız Müslümanlara değil, gayr-ı Müslimlere de haksızlık yapılmaması, adaletin zedelenmemesi tavsiye edilmiştir. ‘Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin’ mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir.”

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Bediüzzaman’ın fikir dünyasında zulüm ve hakarete yer yok

Prof. Dr. Niyazi Beki, “Kitap ve Sünneti rehber edinen Bediüzzamanın fikir dünyasında düşmanlık, hakaret, zulüm, haksızlık gibi menfî hareketlere yer yoktur” dedi.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Beki, “İslam Müslümanlara adil olmayı emreder” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karar’da yazan Beki, “İslam dininde, yalnız dost ve kardeş olan Müslümanlara karşı değil, aynı zamanda İslam düşmanı olan ve Müslümanlara her türlü zulmü reva gören müşriklere ve diğer gayr-ı Müslimlere karşı da haksızlık yapılmaması, adaletin zedelenmemesi tavsiye edilmiştir. “Sizi Mescid-i Haramın ziyaretinden alıkoydukları için bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsizliğe sevk etmesin”(Maide,5/2) mealindeki ayette bu gerçeğin altı çizilmiştir. Bediüzzaman, dost ve düşmana karşı müsbet hareket etmeyi tavsiye den Hafız Şirazi’nin farsça bir şiirini zikreder ve tercümesini de şöyle yapar: “Yani: İki cihanın rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder, kazandırır: Dostlarına karşı mürüvvetkârane muaşeret ve düşmanlarına sulhkârane muamele etmektir” ifadelerini kullandı.

Barış içinde yaşamak gerek

“Kitap ve Sünneti rehber edinen Bediüzzamanın fikir dünyasında düşmanlık, hakaret, zulüm, haksızlık gibi menfi hareketlere yer yoktur” diyen Beki, şu şekilde devam etti: “Çünkü dost ve düşmana karşı takip edilen şu iki yoldan başka bütün yollar trafiğe kapalıdır. Bu iki yoldan birisi, “Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret.” Yani dostlarına karşı mürüvvetli davranmaktır. Mürüvvet, kelime olarak insaniyet, insanlığa uygun olan şeyi yapmak, güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak, mertlik, yiğitlik gibi manalara geliyor. İkinci yol ise, “Düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.” Yani düşmanlarına karşı barış içinde olmaktır. Husumet ve kinciliği bırakıp, düşman da olsa insanlarla barış içinde yaşamak gerekir. Çünkü iki cihanda da mutlu olmanın yolu; dost ve kardeş olan dindaşlarına karşı mürüvvetli ve vefalı olmak ve –düşman da olsa- diğer insanlarla sürekli barışık yaşamaktır.”

Haber Merkezi