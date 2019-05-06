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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Bereket ayında israftan kaçınmalıyız

06 Mayıs 2019, Pazartesi 00:03
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan ayında israfa yol açmamak için doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz ” dedi.

Gıda israfının önüne bir türlü geçilemediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Alınan tüm önlemlere rağmen yılda milyonlarca ekmek ve tonlarca sebze meyve israf ediliyor. Özellikle mübarek Ramazan ayında artan alış verişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek ve pide almaya dikkat etmeliyiz. Gıda ürünlerinde arz talep dengesizliğinin yaşandığı ve fiyatların arttığı bu dönemde hem vatandaşlık görevi olarak hem de dinî bir görev olarak israftan kaçınmalıyız” dedi.

 

Ramazan’da en çok ekmek ve pide israf ediliyor

Gıda israfının çok ciddî boyutlara ulaştığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle Ramazan’da gıda israfı konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofraları için alış verişlerin yapıldığını belirten Palandöken, “İslâm âleminin heyecanla beklediği, on bir ayın Sultanı olan Ramazan ayı, bolluk ve bereketin, yardımlaşma ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ayıdır. Bu mübarek ayda oruç tutup Allah’ın rızasını kazanırken israftan mümkün oldukça kaçınmalıyız. İftar sofralarımızı kurarken ihtiyacımız kadar alış veriş yapmalı ve dinimizce de haram olan israftan uzak durmalıyız” dedi. İsraf edilen gıda ürünleriyle yüz binlerce aç insanın doyabileceğini belirten Palandöken, “Diğer aylarda yapılan ekmek israfı, özellikle Ramazan ayında ciddî boyutlara ulaşıyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için artan ekmeklerimizi mutlaka değerlendirmeliyiz. Yardım etmenin ve paylaşmanın yolu yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız” şeklinde konuştu.

Ankara –  Yeni Asya 

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