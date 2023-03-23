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23 MART 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Biden'den Ramazan mesajı

23 Mart 2023, Perşembe 16:02
ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanların Ramazan ayını kutladı.

Biden, ramazan ayına özel yazılı açıklama yayımladı.

ABD ve dünyadaki Müslümanların ramazan ayını kutlayan Biden, "Bu kutsal tefekkür döneminde ABD olarak, zorluk ve yıkıma maruz kalan Müslüman topluluklara desteğimizi de yineliyoruz. Son yıkıcı depremlerde çok sayıda yakını vefat eden Türkiye ve Suriye halkları ile geçen yaz yaşanan sel felaketinden sonra hayatlarını yeniden inşa eden Pakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Biden, dini inanç özgürlüğüne de vurgu yaparak, "Ortaklarımızla birlikte ABD olarak, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki Uygurlar, Burma'daki Rohingyalılar ve dünyanın dört bir yanında zulüm gören diğer Müslüman topluluklar dahil olmak üzere, baskıya maruz kalan Müslümanlarla dayanışma içindeyiz." mesajını paylaştı.

Bilim ve teknolojiden sanat ve akademiye, hukuk ve tıptan, ticaret ve bürokrasiye Müslüman Amerikalıların ülkeye katkılarını vurgulayan Biden, bu kapsamda daha eşit, adil ve hoşgörülü bir ulus inşa etmeye olan taahhüdünü yineledi.

Biden, ABD ve dünyadaki tüm Müslümanlara seslenerek, mübarek ve huzurlu bir Ramazan geçirmelerini diledi.

AA

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