Bilimin gelişmesinde İslam bilginlerinin büyük rolü vardır

Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

Öklid ile Ptolomeus, gözün görülebilen cisimler istikametinde ışınlar neşrettiğini öğretmeye çalışmışlardı. İbn-i Heysem (Alhazen) ise “ Göz, görmeye müessir bir ziya neşretmez; görülebilen mukabil cisimler göze pek çok şualar, adeseden geçerek temessül olunurlar.” demek suretiyle onların nazariyelerinin yanlışlığını ileri sürdü. Yaptığı sayısız denemeler sonunda bulduğu bir keşif, ortaya koyduğu bir kanun, böylece Alhazen’i, “Antik Bilim”e ait zihnî faaliyetin vücuda getirdiği şeylerin üstüne yükseltmiştir. Bu sebeple tecrübî araştırmanın mucitleri, Roger BACON veya Baco von Verulam, Leonordo da Vinci veya Galile değildirler. FEYZULLAH ERGÜN - YASİR ÖZER

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