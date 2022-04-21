British Library’de iftar buluşması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) ana sponsorluğunu üstlendiği ve İngiltere’de geleneksel hale gelen “Ramazan Çadırı Projesi” etkinliği kapsamında, British Library’de toplu iftar verildi.

Başkent Londra’daki ünlü British Library’nin bahçesinde düzenlenen iftar programına, İngiliz ve diğer milletlerden çok sayıda kişi katıldı. Ramazan Çadırı Projesi Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humzah, yaptığı açıklamada, İslam dininde ramazanın, ailelerin ve dostların bir araya geldiği paylaşma ve hizmet ayı olduğunu dile getirdi.

Ramazan Çadırı Projesi kurucusu ve halka açık iftar etkinliğinin düzenleyicisi Ömer Salha da ramazanın kendisi için topluluk, aile üyeleriyle vakit geçirme, farklı dinlerden insanlara ulaşma ve ruhun gıdası anlamlarına geldiğini dile getirdi. İngiltere’de 2013’te kurulan Ramazan Çadır Projesi ve Açık İftar programı aracılığıyla, ramazan boyunca halka ücretsiz iftar yemekleri sunuluyor. Aynı zamanda desteğe ve yardıma ihtiyacı olan evsizlere ve toplumun diğer kesimlerine ücretsiz yemek sağlanıyor.