Brüksel de Ramazan’ı Londra gibi yaşayacak

Belçika İslam Federasyonu, başkent Brüksel’de iftar programı düzenledi.

Saint-Josse-ten-Noode Belediye Başkanı Emir Kır Belçika’da 2016’da düzenlenen terör saldırılarından sonra Müslümanların hedefte olduğunu ancak son dönemde özellikle depremden sonra gösterilen dayanışma sayesinde olumlu gelişmeler görüldüğünü söyledi. Belçika’dan Türkiye’ye yapılan yardımların ve bunların devamının önemine değinen Kır, ayrıca Ramazan ayının başlangıcında Londra Belediyesinin kente yaptığı süslemenin bir benzerini kendisini gelecek yıl belediyesinde yapmak istediğini aktardı. AA

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