Buruk Ramazan

İslam dünyası Ramazan ayına koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslüman Âlimlerden gelen “toplu iftarlar yapmama, “cemaatle teravih kılmama” uyarılarıyla giriyor.

İslam dünyası, bu yıl ramazan ayına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Müslüman alimlerden gelen “toplu iftar programları yapmama” ve “camilerde cemaatle teravih namazını kıldırmama” uyarılarıyla giriyor. Çin’de ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılmaya devam eden Kovid-19 salgını sebebiyle Müslüman dini mercilerin, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Harem-i Şerif ve Medine’deki Mescid-i Nebevî’nin ibadete kapatılmasının yanı sıra umre ziyaretleri, Cuma namazları, vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmasını geçici olarak askıya alma yönündeki fetva ve uygulamaları sürüyor.

Teravihler evde kılınacak

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin ise salgınla mücadele tedbirleri kapsamında Ramazanın ilk günlerinde camilerin kapalı olacağına işaret ederek, teravih namazlarının evlerde kılınacağını açıkladı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacağını belirtti. Suudi Arabistan’ın en yüksek dinî otoritesi Kıdemli Alimler Konseyi, dünyadaki tüm Müslümanlara hitaben yayımladığı yazılı açıklamada, salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde Müslümanların Ramazan ayı boyunca teravih namazlarını evlerinde kılmaları tavsiyesinde bulundu. Koronavirüsten korunmak için sosyal mesafeye daha fazla dikkat edilmesi gerektiği hatırlatılan açıklamada, “Müslümanların, virüsün yayılmasının ana sebebi olan kalabalıklardan uzak durması gerekir. Müslümanlar ayrıca, Allah’ın rızasını kazanmak için başkaları ve kendi hayatını koruma ilkesi doğrultusunda sahur ve iftarını evinde yapsın.” ifadeleri kullanıldı. Suudi Arabistan Başmüftüsü Abdulaziz Al Şeyh ise salgın tehdidi olduğu sürece farz ve bayram namazlarının evlerde kılınacağını duyurdu.