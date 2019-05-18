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18 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bütün baskılara rağmen...

18 Mayıs 2019, Cumartesi 16:00
Filistinli gönüllüler, İsrail polisinin baskılarına rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs’te ramazan davulu geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Birçok İslam ülkesinde olduğu gibi rahmet ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan gelenek Filistin'de de çok eskiye dayanıyor.

Doğu Kudüs’ün kalbi sayılan ve Mescid-i Aksa’nın da içinde yer aldığı “Eski Şehir” bölgesi sakinleri, birçoğu gönüllülerden oluşan ramazan davulcuları tarafından sahura kaldırılıyor.

Ramazan ayının manevi havasına renk katan Eski Şehir'deki ramazan davulcuları, İsrail polisinin baskılarına maruz kalıyor.

Eski Şehir’de Filistinlilerin ağırlıkta olduğu bölgelerde yaşayan Yahudi yerleşimcilerin sesten rahatsız olduklarını belirtmesi ve şikayetleri nedeniyle Filistinli ramazan davulcuları sık sık İsrail polisiyle karşı karşıya geliyor.

İsrail polisi, Yahudi yerleşimcilerin şikayetlerini gerekçe göstererek Eski Şehir’deki ramazan davulcularını zaman zaman gözaltına alıyor veya para cezasına çarptırıyor.

Tüm bu baskılara rağmen Filistinliler, ramazan davulculuğu geleneğini yaşatmak için büyük çaba gösteriyor.

Muhammed Bedr, Ahmed Kulibu, Muhammed ve Ahmed Havaş adlı 4 Filistinli arkadaş da Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bu geleneği yaşatmaya çalışınlar arasında.

Bu dört arkadaş, 3 yıldır ramazan ayında Eski Şehir’de kendilerine ayrılan bölgede söyledikleri kasideler ve davul sesiyle mahalle sakinlerini sahura kaldırıyor.

Ramazan davulculuğunu gönüllü olarak yapıyorlar

Filistin’e özgü geleneksel kıyafetleriyle sahur saatine yakın Eski Şehir'in Şam Kapısı’ndan başlayarak kendileri için ayrılan bölgeyi dolaşan dört arkadaş, ramazan davulculuğunu gönüllü yaptıklarını ve kimseden destek almadıklarını belirtiyor.

Geleneksel kıyafetlerini ve davullarını kendi imkanlarıyla aldıklarını söyleyen 4 arkadaş, her ramazandan bir ay önce hangi geleneksel kıyafeti alacaklarına ve kıyafetin rengine ortaklaşa karar verdiklerini ifade ediyor.

Grup adına açıklamalarda bulunan Muhammed Havaş, ramazan davulculuğunu severek yaptıklarını ve bu geleneğin ramazan ayına ayrı bir hava kattığını söyledi.

Her ramazanda Filistin’e özgü farklı geleneksel kıyafetleri giymeye özen gösterdiklerini dile getiren Havaş, ramazan davulculuğunun kaybolmasını istemediklerini ifade etti.

İsrail polisin kendilerine Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı ancak Yahudi yerleşimcilerin de evlerinin olduğu sokaklara gitmemeleri uyarısında bulunduğunu belirten Havaş, “Söz konusu bölgelere gitmemiz halinde gözaltına alınıyoruz. Geçen yıl Eski Şehir’de ramazan davulculuğu yaptığımız sırada İsrail polisince 24 saatliğine gözaltında tutulduk ve 130 dolar ceza verildi.” dedi.

“Geleneğimizi yaşatmaya devam edeceğiz”

Ramazan davulunun kültürel mirasın bir parçası olduğunu dile getiren Havaş, “Tüm baskılara rağmen, ramazan davulculuğu yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bu atalarımızın bize mirasıdır. Bununla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.

İsrail polisinin tüm baskılarına rağmen sahur vaktinde Eski Şehir'in sokakları ramazan davulcularının birbirinden güzel kasideleri ve davul sesi ile yankılanmaya devam ediyor.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 36 bin Filistinlinin ikamet ettiği belirtiliyor.

Mescid-i Aksa’nın da içinde yer alması nedeniyle Doğu Kudüs’ü Yahudileştirmek isteyen derneklerin hedefindeki Eski Şehir’deki birçok ev son yıllarda çeşitli iddialarla Filistinlilerden alınarak Yahudi yerleşimcilere verildi.

AA

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