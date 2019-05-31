Canlı Yayın: Gazetemizde Kadir Gecesi programı düzenleniyor

Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin yapıldığı; tebrikleşme, musafaha, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferin ve uhuvvetin kalben ve ruhen hissedildiği Kadir Gecesi Programı, Yeni Asya Gazetesi Güneşli tesislerinde gerçekleştiriliyor.

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