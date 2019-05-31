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31 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Canlı Yayın: Gazetemizde Kadir Gecesi programı düzenleniyor

31 Mayıs 2019, Cuma 21:48
Kur'an-ı Hakim'in hakikatli ve nurlu bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin yapıldığı; tebrikleşme, musafaha, dua ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle manevi atmosferin ve uhuvvetin kalben ve ruhen hissedildiği Kadir Gecesi Programı, Yeni Asya Gazetesi Güneşli tesislerinde gerçekleştiriliyor.

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Okuyucularımız iftarda da bir aradaydı

 

Haber Merkezi

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