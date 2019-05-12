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Çevre dostu bir Ramazan geçirin

12 Mayıs 2019, Pazar 23:57
İslami anlayışın gereklerinden biri de içinde yaşadığımız Dünyaya saygı gösterilmesi. bu sebeple çevre dostu bir Ramazan geçirmeniz için bazı tavsiyeler sunuldu.

BÜTÜN dünyada milyonlarca Müslüman’ın oruç tuttuğu ve ibadetlerine daha fazla özen gösterdiği Ramazan ayı başladı.

Bu ay boyunca inananlar sadece yeme alışkanlıklarını değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda daha fazla yardımda bulunarak, aile ve arkadaşlarıyla daha sık vakit geçiriyor. İslâmî anlayışın gereklerinden biri de içinde yaşadığımız Dünya’ya saygı gösterilmesi ve bütün canlılara sahip çıkılması. Eğer siz de oruç tutuyorsanız, Ramazan ayını değerlendirerek hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler sayesinde daha çevre dostu hale gelebilirsiniz. Çevre dostu bir Ramazan geçirmeniz için size 5 öneri:

Ekranları kapatın

Ramazanda daha az materyalist bir hayat yaşamak istiyorsanız, normal zamanlarda önünde saatlerce vakit harcadığınız televizyon, bilgisayar, telefon gibi cihazlarınızı kapatabilirsiniz. Bu sayede elektrik kullanımınızı azaltmanın yanı sıra kendinize ve sevdiklerinize vakit ayırarak daha mutlu hissettiğinizi göreceksiniz.

İsraf yapmayın 

Dünyanın en büyük sorunlarından biri de çöpe atılan yemek sorunu. Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan israf raporuna göre Türkiye’de her bir kişi haftada ortalama iki ekmek israf ediyor. Bu sayı diğer yiyecekler için de oranlanırsa ne kadar fazla yemeğin çöpe gittiğini görmek mümkün. Bu konuda yapabileceğiniz şey, önceden ne kadar yemek tüketeceğinizi hesaplayarak, ona göre alış veriş yapmak. Ayrıca, aldığınız malzemelerin son kullanma tarihlerinin geçmemesine özen gösterebilir, yiyemeyeceğiniz gıdaları aşevlerine bağışlayabilirsiniz. Ramazan boyunca ayrıca su kullanımınıza da dikkat ederek daha az su israf etmeye çalışabilirsiniz.

Organik ve adil ticaret yapan üreticilerden satın alın

Yediğiniz şeylerin nereden geldiğini bilmeniz de çevreye verdiğiniz zararı azaltmanız için çok önemli. Meselâ organik tarım yapmayan çiftçiler, kullandıkları ilâçlarla hayvanlara ve canlılara zarar veriyor olabilir. Adil ticaret ise üreticilerin haklarını koruduğundan, çiftçilerin çalışmalarının karşılığını alabilmesi anlamına geliyor. Siz de alış veriş yaparken, aldığınız ürünlerin üzerindeki etiketleri inceleyerek seçim yapabilir, bu sayede çevreci bir tavır tutunurken, çiftçilerin de haklarını kazandıklarından emin olabilirsiniz.

Evinizi de fazla eşyalardan kurtarın

Ramazan boyunca zihin ve vücudunuzu kötülüklerden arındırmaya çalışırken, aynısını eviniz için de yapmayı deneyebilirsiniz. Kullanmadığınız ve fazla olan eşyalarınızı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak, bu eşyaların değerlendirilmesine imkân kılarken, sizi de daha sade bir hayat tarzına yönlendirecektir. Diğer yandan evinizi temizlerken kullandığınız malzemelerin içerisinde tabiata zararlı kimyasalların olup olmadığına bakabilirsiniz. Temizlik ürünleri alırken muhtevasını kontrol ederken harcadığınız fazladan bir iki dakika, size daha temiz bir dünya olarak geri dönecektir.

Daha fazla sebze tercih edin

Bütün gün oruç tutmanın ardından güzel bir iftar yemeği gibisi yok. Peki yemeklerde et kullanmak yerine daha fazla sebze kullanmaya ne dersiniz? Uzmanlara göre, küresel ısınmanın sebeplerinden biri olan sera gazı salımındaki en büyük etkenlerden biri hayvan yetiştiriciliği. Et tüketimi konusunda talebin yüksek olması, daha fazla hayvan yetiştirilmesine ve böylelikle daha fazla sera gazı kullanılmasına sebep oluyor. Euronews’in derlediği tavsiyelerle siz de iftarlarınızda daha fazla sebze ağırlıklı yemekler yaparak iklim değişikliğine olumlu etkide bulunabilirsiniz.

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