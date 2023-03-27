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27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Chelsea bir ilke imza attı - Stamford Bridge Stadı'nda iftar coşkusu

27 Mart 2023, Pazartesi 10:00
İngiltere'nin en büyük futbol takımlarından Chelsea, Premier Lig tarihinde bir ilke imza atarak, Stamford Bridge Stadı'nda iftar programına ev sahipliği yaptı.

Londra'daki ünlü Victoria ve Albert Müzesi'ndeki toplu iftara büyük ilgi

 

"Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamında, Chelsea'nin başkent Londra'daki stadında ilk kez toplu iftar verildi.

Ramazan ayında insanları bir araya getirmeyi amaçlayan ve ödüllü bir hayır kurumu olan "Ramazan Çadırı Projesi" iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, yüzlerce kişiyi iftar programında buluşturdu.

Chelsea'nin stadında yapılan bu organizasyonla, ilk kez bir İngiltere Premier Lig takımının stadında iftar verilmiş oldu.

Etkinliğe Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor, Chelsea'nin ilk siyahi oyuncusu Paul Canoville ve Chelsea Yönetim Kurulundan Lord Daniel Finkelstein da katıldı.

"Futbol insanları birleştirir ama aynı zamanda ramazan da insanları birleştirir"

Ramazan Çadırı Projesi'nin kurucusu Omar Salha, iftar programında yaptığı açıklamada, bu akşam Chelsea Futbol Kulübü Vakfı ile iş birliği içerisinde bir Premier Lig stadyumu olan Stamford Bridge'de ilk kez açık iftar etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Omar Salha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerel toplumdan her yaştan, farklı inançlardan ve herhangi bir inanca mensup olmayanları, farklı toplulukları bir araya getirerek ramazan hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Futbol insanları birleştirir ama aynı zamanda ramazan da insanları birleştirir ve Açık İftar organizasyonu yabancıları dostlara dönüştürür."

Ramazan Çadırı Projesi'nin Danışma Kurulu üyelerinden Dowshan Humzah da açık iftar organizasyonun tüm inançlardan veya herhangi bir inanca mensup olmayan herkesi bir araya getirdiğini ve toplulukları birbirine yakınlaştırdığını anlattı.

"Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, çalışmalarımızın önemli bir yönü"

Chelsea Kulübü, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Stamford Bridge Stadı'nda ilk kez iftar programı düzenleyeceğini duyurmuştu.

Chelsea Vakfı Başkanı Simon Taylor da bu organizasyonu yapan ilk Premier Lig kulübü olmaktan son derece gurur duyduklarını belirtmişti.

Taylor, "Ramazan ayını ve Müslüman topluluğumuzu tanımak, dini hoşgörüyü teşvik etme çalışmalarımızın çok önemli bir yönüdür ve herkesi 26 Mart Pazar günü karşılamayı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Chelsea'de forma giyen Kalidou Koulibaly ve Wesley Fofana de kulübün iftar programına desteğini açıklamıştı.

İngiltere'nin en büyük futbol kulüplerinden Chelsea'nin bu girişimi, sosyal medyada büyük destek görmüştü.

Ramazan ayının ruhunu yaymayı amaçlıyor

İngiltere'de 2013'te kurulan ve bu sene 10. yılını kutlayan Ramazan Çadırı Projesi kapsamında yürütülen açık iftar programları aracılığıyla, ramazan ayı boyunca halka ücretsiz iftar veriliyor.

Toplulukları bir araya getirerek ramazan ayının ruhunu yaymayı amaçlayan iftar organizasyonunun ana sporları arasında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da bulunuyor.

AA

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