Çoğu tıbbi malzeme ve buluş Müslümanların hediyesidir

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Her çeşit ilaç ve hastalıklar hakkında geniş bir bilgi sahibi olduğu söylenen Kayzer II. Fredrik, Müslümanların tıb ve eczacılık ile ilgili bütün nizamlarını, iki Sicilya Krallığı için tamamen kendi mevzuatı olarak 1231 ve 1240’da onaylayıp, mer’iyete koydu.

Hür düşünceli iki âlim; İngiliz Roger Bacon, İspanyol Arnold, çıplak tecrübeyi tabii ilmin temeli olarak kabulde, Razî’ye benzemekteydiler. Şüphesiz, kendine has tecrûbî kimyası ile bizzat Roger Bacon da muasır meslektaşlarının pek üstünde sayılmazdı. O da Müslümanlardan tecrûbî düşünceyi, daha ziyade teoride, müstakil ilme tecrûbî araştırmanın istikametini gösteren bir klavuz olarak teslim aldı.

Bu gelişmeler sonrasında, konu ile ilgili yazılı vesika ve kitaplarla olan bağlar; yani literatür ilişkileri artık koparlar. Lâkin bugün, bütün teşkilatı ile her hastane, her kimya laboratuvarı, her eczane ve her ilaç imal edilen yer, İslâm dehâsının elle tutulan birer âbidesi, her şekerlenmiş veya yalnız kaplı hap, Müslümanların iki büyük doktorunun ve Batı’nın hocalarının gözle görülebilen küçük fakat ebedî birer hatıralarıdır.”