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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Depremzedelere “manevi destek”

12 Nisan 2023, Çarşamba
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, depremin etkilediği illerde 15 bini aşkın din görevlisinin manevi destek amacıyla çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde can ve mal kaybı yaşayan afetzedelerin manevi olarak “yıkılmaması” için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda eğitilen personelden 15 bini, depremzedelere manevi destek hizmeti veriyor. Din Hizmetleri Genel Müdürü Kondi, “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” programına katılmak üzere geldiği Malatya’da, depremin olduğu ilk günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının afetten etkilenen bölgelerde yaraları sarmak için çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi. 

Depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini ifade eden Kondi, deprem bölgelerinde din hizmeti, manevi destek ve irşat hizmetleri yürüttüklerini kaydetti. Kondi, depremin ilk anından itibaren öncelikle personeli manevi destek hizmeti vermek üzere eğitime aldıklarını dile getirerek, “20 bini aşkın personelimizi bir seminere aldık. Bölgede yürütülecek manevi destek hizmetleriyle alakalı neler yapacağımıza dair kendi aramızda bir düzenleme yaptık. Eğitim alan hocalarımızı bölgeye göndererek sadece çadırlardaki insanlara değil, tüm birimlerde hizmet eden askerinden polisine, farklı alanlarda çalışan insanlarımıza böyle şok anlarında, böyle durumlarda insanlarla nasıl irtibat kurulması, nasıl iletişime geçilmesi gerektiğine dair bilgilendirdik.” diye konuştu. 

Deprem bölgesinde ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktaran Kondi, şöyle devam etti: “15 bini aşkın manevi destek hizmeti yürüten hocalarımızla bölgelerimizde, illerimizde hizmet üretiyoruz. Çadırlara uğrayarak çocuklarımızın, ailelerimizin, insanların yanında olduğumuzu hissettirmek, acılarını paylaştığımızı hissettirmek, dua etmek, Kur’an-ı Kerim okuma gibi hizmetleri yürütüyoruz. Sadece Malatya’da 45 binin üzerinde insana ulaştık. İnşallah bu acıları ve sıkıntıları birlikte aşacağız. Ramazan ayı paylaşma ayı, kardeşlik ayı, sevgi ayı... Bu ayda birbirimize olan muhabbetimizi, sevgimizi paylaşacağız. Bayrama inşallah sıkıntılarımızı, acılarımızı azaltmış olarak çıkarız.” 

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