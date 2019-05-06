Dualar huzur için

BİR RAMAZAN AYINI DAHA İDRAK EDERKEN, ELLERİMİZİ AİLEMİZ, MİLLETİMİZ, ÜLKEMİZ, DÜNYA MÜSLÜMANLARI VE BÜTÜN İNSANLIK İÇİN BARIŞ, ADALET VE HUZUR DUALARIYLA SEMAYA AÇIYORUZ.

RAMAZAN BAŞLARKEN... İlk oruca başladık Dün akşam kıldığımız teravih namazından sonra sahura kalktık ve ilk orucumuza başladık. Vakit namazlarında ve sahur-iftar sofralarında dualarımız ülkemizde, İslam âleminde ve bütün dünyada barış, adalet ve huzur için. Rabbimizden niyazımız Rabbİmİzden dünyanın her yerinde sağduyunun, vicdanın, hukuk ve adaletin hâkim olmasını, çatışma, savaş, terör, istismar, haksızlık ve zulümlerin son bulmasını; kalıcı bir şekilde kalıcı barış ve huzurun gerçekleşmesini niyaz ediyoruz.

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