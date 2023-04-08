Eczacılığın temeli Müslümanlar tarafından atıldı

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Tabiî ilimlerde, her zaman mâhirane bir şekilde tekrarlayıp değiştirerek kontrol etmek suretiyle plânlı müşahedelerde bulunma metodunu ilk defa Müslümanlar vücuda getirdiler. Böylece ilmî manada tecrübî kimyayı meydana getirdiler. İngiliz tarihçisi Custom’un ‘History of Medicines’ adlı eserinde belirttiği üzere: “Müslümanlar, tecrübî kimyayı, modern organik ve anorganik kimyanın keşifleri için lüzumlu bulunan seviyeye yükselttiler.” demektedir.

Tahsili ve özel mesuliyeti ile ilk çağlardaki ilaç satıcılarının çok üstünde bir itibara kavuşan ‘eczacı’yı Araplar meydana getirdiler. Müslümanlar, ilk resmî eczahaneleri daha sekizinci asrın sekseninci yılında,El-Mansûr’un hükümdarlığı zamanında kurdular. Bunu takiben hastaneyi tam bir eczahane, Gundişapur’da da mevcut olduğu üzere bir tesisle donattılar. Sahra hastaneleriyle beraber taşınan hususî sahra eczanelerini vücuda getirdiler.

Bu gelişmelerde Müslüman eczacılığı ile tam ve kesin karşılaşma ve onu aynen benimseme Sicilya adasında vukua geldi. Müslümanların burada 250 senelik hâkimiyetleri esnasında “Müslüman teşkilatı ve mevzuatı”, Sicilya’da bir örf ve adet hukuku şeklinde yerleşmişti. Bununla da Müslüman sağlık teşkilatı, doğrudan doğruya Batı’ya örnek oldu.”

